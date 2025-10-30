সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শিশুশিক্ষার্থীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৫
ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ১ টার দিকে গ্রেপ্তার করা হয় ওই শিক্ষককে। এর আগে, বুধবার রাতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিক্ষকের নামে ধর্মপাশা থানায় ওই ছাত্রীর মা মামলা করেন।

থানা-পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বাদীর পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, প্রায় ছয় মাস ধরে বিদ্যালয়ে প্রাইভেট পড়ান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। গত রোববার বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর ওই ছাত্রী পড়া শেষ করে ভুলবশত একটি বই শ্রেণিকক্ষে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে বিকেল সোয়া চারটার দিকে বইটি আনতে সে বিদ্যালয়ে যায়। তখন ওই শিক্ষক তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন। ছাত্রীটি দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং ঘটনাটি মাকে জানায়।

ওই ছাত্রীর মা বলেন, ‘যে শিক্ষক তার নিজের ছাত্রীর ওপর কুনজর দেয়, সে কখনো শিক্ষক হতে পারে না। এ ঘটনায় আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার সকালে থানা-হাজতে থাকা ওই শিক্ষক বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিক নয়। এটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

ধর্মপাশা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল রাত একটার দিকে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

গ্রেপ্তার সুনামগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

‘আরওয়ানফাইভ থাকলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন না, আপনাদের ওপর দিয়ে চালিয়ে চলে যেতাম’

ঝটিকা মিছিল থেকে আওয়ামী লীগের ১৩ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

পিস্তল ঠেকিয়ে গৃহবধূর কানের দুল ছিনতাই করা সেই দুই যুবক গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গুলির শব্দ শুনে অভিনেতা মন্টুর বাড়িতে অভিযান, মিললো অস্ত্র-মাদক

২ শিশু ধর্ষণ: মুয়াজ্জিন কারাগারে, প্রধান শিক্ষক পলাতক

বগুড়ায় হাতকড়াসহ পালানো আওয়ামী লীগ নেতা রেজ্জাকুল সাভার থেকে গ্রেপ্তার

মতলব উত্তর উপজেলা চেয়ারম্যান ঢাকায় গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng