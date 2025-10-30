নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সচিব ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব, অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক এবং চেয়ারম্যানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এ সভা শুরু হয়।
আগামী বছর রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন হবে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ ধরে প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে।
জানা গেছে, তফসিল ঘোষণার সার্বিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা, ঋণখেলাপি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ভোটকেন্দ্র থেকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বিশেষ খামে ইসিতে ভোট গণণার বিররণী প্রেরণ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রস্তাবনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে এ সভা হচ্ছে।
সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। এতে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন।