বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলস্: প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিলাসবহুল অবকাশের নতুন ঠিকানা

যেখানে পাহাড় ছুঁয়েছে সমুদ্রকে, আর স্বপ্ন ছুঁয়েছে বাস্তবকে—সেখানেই জন্ম নিয়েছে আতিথেয়তার এক নতুন ইতিহাস! বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলস হোটেলের সফট ওপেনিং ১৫ নভেম্বর। যে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় ছিল পর্যটনপ্রেমী বাংলাদেশ—সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে হিমছড়ির কোলে!
বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারে যুক্ত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের নতুন এক আতিথেয়তা প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান Goldsands Group নিয়ে আসছে আন্তর্জাতিক চার তারকা মানের হোটেল Best Western Plus Bayhills Hotel।
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা হিমছড়ির কোলে অবস্থিত এই হোটেলটি পাহাড় ও সমুদ্রের অনবদ্য মেলবন্ধনে এক অনন্য গন্তব্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখানে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন প্রশান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বমানের সেবা ও বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা।
বাংলাদেশের একমাত্র হোটেল, যেখানে রুমের বেড এবং ওয়াশরুমে বসে দেখা যাবে সমুদ্র আর পাহাড়ের মেলবন্ধন। বাংলাদেশের হালাল কনসেপ্ট নিয়ে পুরো হোটেলটি সাজানো হয়েছে, যার ফলে পরিবার নিয়ে আনন্দ ভ্রমণ করা যাবে নিশ্চিন্তে। থাকবে না কোনো চিন্তা বা অশান্তির পরিবেশ।
কক্সবাজারের সবচেয়ে বড় ইনফিনিটি সুইমিং পুল, যেখান থেকে দেখা যায় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত—যেন পাহাড়-সমুদ্রের মাঝে লুকোচুরি খেলছে সকল কোলাহলমুক্ত পরিবেশ।
Best Western Plus Bayhills Hotel হলো বিশ্বখ্যাত Best Western Hotels & Resorts চেইনের অংশ, যা দীর্ঘদিন ধরে আতিথেয়তা খাতে আস্থা ও মানের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।
হোটেলটিতে রয়েছে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী ও আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সুবিধা—প্রশস্ত ও বিলাসবহুল রুম, স্যুইট, ইনফিনিটি সুইমিং পুল, সি-ভিউ রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে, কনফারেন্স ও ব্যাংকোয়েট হল, ফিটনেস সেন্টার ও ওয়েলনেস স্পা। প্রতিটি সেবা পরিকল্পিত হয়েছে অতিথিদের সর্বোচ্চ আরাম, নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।
Goldsands Group-এর গর্বিত উদ্যোগ—পাহাড়ের ছায়া, সমুদ্রের গর্জন, আর বিলাসের পরশ—এই ত্রিমেলবন্ধনের নাম Bayhills Hotel! এ যেন শুধু হোটেল নয়, এটি একটি অনুভূতি, একটি গর্ব, একটি অভিজ্ঞতা!
বাংলাদেশে হসপিটালিটি ও ট্যুরিজম সেক্টরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে Goldsands Group-এর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে—Best Western Plus Bayhills Hotel কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে এবং ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য তৈরি করবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
সফট ওপেনিং—আনন্দ ও উদ্দীপনার সূচনা
আগামী ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হোটেলটির সফট ওপেনিং, যা উপস্থিত অতিথি, পর্যটন উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমের জন্য হবে এক অনুপ্রেরণামূলক দিন। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে হিমছড়ি পেতে যাচ্ছে এক বিশ্বমানের আতিথেয়তা গন্তব্য, যেখানে পাহাড়, সমুদ্র ও বিলাসিতার অনবদ্য মেলবন্ধন ঘটবে।