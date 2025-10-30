সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসআইসিআইপি ও বিজিএমইএর কর্মসংস্থানবিষয়ক সভা

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৭

রাজধানীর উত্তরায় শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে কর্মসংস্থান ও শিল্প খাতে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নবিষয়ক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এ আয়োজন করা হয়।

প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আরএমজি ও টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদানুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে চাকরি দাতা ও প্রার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরিসহ ব্যবসায়িক উন্নয়ন, ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা স্কিল ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (এসআইসিআইপি) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড এক্সপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর যৌথ উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভা’র আয়োজন করে অত্র অঞ্চলের প্রথম ফ্যাশন, ডিজাইন ও অ্যাপারেল বিশেষায়ীত সাংস্কৃতিক তথা সৃজনশীল বিশ্ববিদ্যালয়- শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব কিয়েটিভ টেকনোলজি’র ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর উত্তরায় শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ’র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যামিটি ডিজাইন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.শহাব উদ্দুজা চৌধুরী ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজিএমইএ এর পরিচালক ও ম্যাগপাই কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বরেণ্য চিত্রশিল্পী অধ্যাপক মোস্তাফিজুল হক ও বিজিএমইএ এর পরিচালক ও রুমানা ফ্যাশন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস রুমানা রশিদ ও শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি’র ডিন প্রফেসর শিশির কুমার ভট্টাচার্য ও রেজিষ্ট্রার ড. পাড় মশিয়ূর রহমান। 

শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের এএমএমটি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ফারজানা মিতা’র স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে চাকরি সংযোগ কার্যক্রম, শিল্পের চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশন পরিচালনা করেন এসআইসিআইপি এর জব প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ড্যাটাবেজ কোঅর্ডিনেটর আসফাকুর রহমান রাজিব। প্রেজেন্টেশনে এসআইসিআইপি থেকে পাশ করা চাকরিজিবীদের সাফল্য গাঁথা তুলে ধরে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালিত হয়। 

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইন্যান্স ডিভিশন ও বিজিএমইএ’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা, বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রের শীর্ষ কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকগণ নবপ্রশিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে একাডেমিয়া ও শিল্পখাতের সমন্বয় জোরদারের ব্যপারে গুরুত্বারোপ করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পাড়লে আটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই চ্যালেঞ্জিং যুগে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় আমরা হাড়িয়ে যাব’ বলে সতর্ক করেন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহী অঞ্চলের বিপন্ন মাহালি ভাষা সংরক্ষণে আইইউবির উদ্যোগ

গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াডে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ‘গুলশান ইয়ুথ ক্লাব’

ট্রাডিশনাল বুরোক্রাসি দিয়ে সমবায় হবে না

চিটাগং ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ফেডারেশন অব ইউএসএর নতুন কমিটি গঠন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তারুণ্যের চোখে আধুনিক বাংলাদেশ 

সাইক জেনারেল হাসপাতাল ও বগুড়া প্রফেশনালস ক্লাবের মধ্যে এমওইউ সই

এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাকের সঙ্গে পাঠাও-এ চলে এলো সিএনজি!

সরাইলে তরী বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng