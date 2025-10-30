শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসআইসিআইপি ও বিজিএমইএর কর্মসংস্থানবিষয়ক সভা

রাজধানীর উত্তরায় শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে কর্মসংস্থান ও শিল্প খাতে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নবিষয়ক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এ আয়োজন করা হয়।
প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আরএমজি ও টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদানুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে চাকরি দাতা ও প্রার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরিসহ ব্যবসায়িক উন্নয়ন, ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা স্কিল ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (এসআইসিআইপি) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড এক্সপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর যৌথ উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভা’র আয়োজন করে অত্র অঞ্চলের প্রথম ফ্যাশন, ডিজাইন ও অ্যাপারেল বিশেষায়ীত সাংস্কৃতিক তথা সৃজনশীল বিশ্ববিদ্যালয়- শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব কিয়েটিভ টেকনোলজি’র ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর উত্তরায় শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ’র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যামিটি ডিজাইন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.শহাব উদ্দুজা চৌধুরী ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজিএমইএ এর পরিচালক ও ম্যাগপাই কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বরেণ্য চিত্রশিল্পী অধ্যাপক মোস্তাফিজুল হক ও বিজিএমইএ এর পরিচালক ও রুমানা ফ্যাশন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস রুমানা রশিদ ও শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি’র ডিন প্রফেসর শিশির কুমার ভট্টাচার্য ও রেজিষ্ট্রার ড. পাড় মশিয়ূর রহমান।
শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের এএমএমটি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ফারজানা মিতা’র স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে চাকরি সংযোগ কার্যক্রম, শিল্পের চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশন পরিচালনা করেন এসআইসিআইপি এর জব প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ড্যাটাবেজ কোঅর্ডিনেটর আসফাকুর রহমান রাজিব। প্রেজেন্টেশনে এসআইসিআইপি থেকে পাশ করা চাকরিজিবীদের সাফল্য গাঁথা তুলে ধরে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালিত হয়।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইন্যান্স ডিভিশন ও বিজিএমইএ’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা, বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রের শীর্ষ কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকগণ নবপ্রশিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে একাডেমিয়া ও শিল্পখাতের সমন্বয় জোরদারের ব্যপারে গুরুত্বারোপ করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পাড়লে আটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই চ্যালেঞ্জিং যুগে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় আমরা হাড়িয়ে যাব’ বলে সতর্ক করেন।