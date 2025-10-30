সেকশন

প্রতীক তালিকায় ‘শাপলা কলি’ মূলত এনসিপিকে বাচ্চা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা: সামান্তা শারমিন

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৫
এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।

পূর্ণাঙ্গ কিংবা ফুটন্ত শাপলা না দিয়ে শাপলা কলি নির্বাচন কমিশনের প্রতীক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। এটি এনসিপিকে বাচ্চা বা অনুজ হিসেবে বোঝানোর একটি চেষ্টা বলেও মন্তব্য করেন এই নেত্রী।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে যুবশক্তির এক সেমনিারে অংশ নিয়ে নতুন প্রতীক যুক্ত করার বিষয়ে কথা বলেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।

সামান্তা বলেন, ‘শাপলার কলি দেয়া গেলে শাপলাও দেয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ফের প্রশ্নবিদ্ধ হলো।’ এমনকি ইসি বড় কোনো দলের সঙ্গে শরিক হয়ে প্রতারণা করছে বলেও অভিযোগ করেন এনসিপির এ নেত্রী। বলেন, এমন কমিশনের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ইসির এক প্রজ্ঞাপনে শাপলা কলিকে রাজনৈতিক দলের প্রতীক তালিকায় যুক্ত করে ইসি। মূলত, নির্বাচন বিধিমালা ২০০৮ সংশোধন করেই এই প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

এনসিপি শাপলা কলি সামান্তা শারমিন

