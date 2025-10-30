কুমিল্লায় নিখোঁজের সাত দিন পর ডোবা থেকে আদিবা জাহান মীম নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের হাত ও গলায় রশি পেঁচানো ছিল।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে জেলার মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানাধীন সিমানাপাড় গ্রামের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শিশু মীম ওই গ্রামের হানিফ মিয়ার মেয়ে। এ ঘটনায় স্বজনদের আহাজারিতে এলাকায় শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
মৃত শিশু মীমের বাবা হানিফ মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার মেয়ে যদি পানিতে ডুবে মরতো, তাহলে ভেসে উঠত। কিন্তু তার হাতে আর গলায় রশি বাঁধা ছিল। কেউ আমার মেয়েকে হত্যা করে ডোবায় ফেলে রেখে গেছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আউয়াল বলেন, ‘শিশুটির মরদেহ দেখে মনে হয়েছে, সে (মীম) পানিতে ডুবে মারা যায়নি, বিষয়টি রহস্যজনক।’
বাঙ্গরা বাজার থানার ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চলছে।’