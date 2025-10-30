ভিয়েতনামে ভয়াবহ বন্যায় ১০ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ভিয়েতনামে একটি প্রধান নদীর পানির স্তর গত ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করেছে। বন্যায় চলতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং ৮ জন নিখোঁজ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভিয়েতনামের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
এএফপির প্রতিবেদন অনুসারে, হোই আন'র উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ দশমিক ৭ মিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রয়েছে। পাঁচটি প্রদেশে ১ লাখ ২৮ হাজারের বেশি বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে। কিছু এলাকায় তিন মিটার গভীর জলাবদ্ধতার সৃষ্টি রয়েছে।
দেশটির পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যা ও ভূমিধসে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৫ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং ১৬ হাজারের বেশি গবাদি পশু মারা গেছে।
গতকাল বুধবার রাতে জাতীয় আবহাওয়া ব্যুরো জানিয়েছে, থু বন নদীর পানি দানাংয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হোই আনে সমুদ্রে মিশে যায়। ১৯৬৪ সালের নদীর পানির উচ্চতার তুলনায় এবার ১ দশমিক ৬২ মিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানব-সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড় ও বন্যার মতো বৈরী আবহাওয়ার ঘটনাগুলো আরও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে।
প্রসঙ্গত, ঝড়, বন্যা ও ভূমিধসের কারণে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ভিয়েতনামে ১৮৭ জন নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন।