তুমি সারা বিশ্বের অনুপ্রেরণা—মারুফার উদ্দেশে জেমিমা

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের পাহাড় ৯ বল হাতে রেখে টপকে যায় ভারতের মেয়েরা। ১২৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন জেমিমা রদ্রিগেজ।
দলকে ফাইনালে তোলার পর প্রশংসায় ভাসছেন জেমিমা। ২৫ বছর বয়সী ভারতীয় এই ব্যাটারের প্রশংসা করে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার।
মারুফার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেন, ‘জেমিমা দিদি, আপনি আমাদের অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমি সব সময় আপনার জন্য প্রার্থনা করবো। আপনি যেন আপনার দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং আরও বড় সাফল্য অর্জন করেন—এই কামনা করি। ফাইনাল ম্যাচের জন্য রইলো আমার শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা।’
মারুফার এই পোস্ট নজরে এসেছে জেমিমার। এই পোস্টের মন্তব্যে ভারতীয় এই ব্যাটার লিখেছেন, ‘মারুফা, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি নিজেই একটি অনুপ্রেরণা। তুমি যা করেছে, সেটি বাংলাদেশের ও সারা দুনিয়ার মেয়েদের জন্য প্রেরণাদায়ক।’
জেমিমার এমন দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে ভারত নারী ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড গড়েছে। অথচ এই ভারত মেয়েদের বিশ্বকাপে এর আগে ২০০ রানও তাড়া করে জেতেনি। সব মিলিয়ে মেয়েদের ওয়ানডেতে এর আগে সর্বোচ্চ ২৬৪ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। সে কারণেই জেমিমাকে নিয়ে মেতেছেন সবাই।
ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি তার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের দলের কী দারুণ জয়! মেয়েদের অসাধারণ রান তাড়া, আর বড় ম্যাচে জেমিমার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়। এটি ছিল ধৈর্য, বিশ্বাস ও আবেগের এক প্রকৃত উদাহরণ।’
