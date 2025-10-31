এক টানে জালে উঠল ১৫০ মণ ইলিশ, ৪০ লাখে বিক্রি

বঙ্গোপসাগরের বুকে এক টানে ১৫০ মণ ইলিশ আহরণ করে বরগুনার পাথরঘাটা বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ভিড়েছে একটি মাছ ধরার ট্রলার। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে ‘সাইফ ফিশ’ নামের আড়তে ডাকের মাধ্যমে এসব ইলিশ বিক্রি হয় ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকায়।
জানা গেছে, গত ২৯ অক্টোবর ইলিশগুলো কুয়াকাটা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে ধরা পড়ে। এফবি সাফওয়ান-৩ নামের মাছ ধরার ট্রলারটি পাথরঘাটা থেকে ১৯ জন জেলে নিয়ে সাগরে গিয়েছিল। এদিন বিকেলে জাল ফেলতেই একটানা প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে।
ট্রলারের মাঝি রুবেল বলেন, আমরা ২৯ অক্টোবর সাগরে যাই। বিকালে জাল ফেলতেই দেখি ইলিশ আর ইলিশ। ট্রলারের তিনটি কল পূর্ণ হয়ে যায়। মাছ এত বেশি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মাছসহ কিছু জাল কেটে ফেলতে হয়েছে। আমার ১৭ বছরের জীবনে একসঙ্গে এত ইলিশ কখনো পাইনি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা খুব খুশি।
ট্রলারের মালিক মানিক মিয়া জানান, অনেক দিন ধরে সাগরে খুব কম মাছ পাওয়া যাচ্ছিল। লোকসান গুনতে হচ্ছিল। এবার এই ইলিশ বিক্রির টাকায় আগের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে।
আড়ৎদার মোস্তফা আলম বলেন, আমার আড়তে এই মাছ বিক্রি হয়েছে। গত ১০ বছরে এক টানে এত ইলিশ পাইনি। সাগরে ট্রলিং বন্ধ থাকার কারণে জেলেরা এবার প্রচুর মাছ পেয়েছে।
বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, ২২ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা শেষে জেলেরা সাগরে গিয়েই এত মাছ পেয়েছে- এটা সত্যিই খুশির খবর। অনেক দিন ধরে বিএফডিসিতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা মেলেনি। এক ট্রলারে ১৫০ মণ ইলিশ আসায় আমরা সবাই আনন্দিত।