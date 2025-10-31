সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘লিভারপুল ততটা বড় ক্লাব নয়, যতটা মানুষ মনে করে’

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৮
ছবি: সংগৃহীত

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গেল মৌসুমে শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছিল লিভারপুল। চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপায় চোখ আর্নে স্লটের। তবে টানা হারে সেই স্বপ্ন যেন দিনদিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। এসবের মধ্যে বাস্তবতা চিন্তা করতে বললেন লিভারপুল বস আর্নে স্লট। এই ডাচ কোচের মতে, লিভারপুল ততটা বড় ক্লাব নয়, ততটা মানুষ মনে করে।

সবশেষ বুধবার রাতে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে মাঠে নামে লিভারপুল। দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় সালাহ, ম্যাক অ্যালিস্টার ভার্জিল ভ্যান ডিজক, ইব্রাহিমা কোনাতে, ডোমিনিক সজোবোসজলাই, কোডি গ্যাকপো, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ, মোহাম্মদ এবং হুগো একিতিকে ছাড়াই স্কোয়াড সাজিয়েছিলেন আর্নে স্লট। তাতে যেন লিভারপুলের অদেখা চিত্র ফুটে উঠল। ম্যাচে ৩-০ গোলে হেরে এফএ কাপ থেকে বিদায় নেয় দ্য রেডর্সরা। 

এছাড়াও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলেও খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। ৯ ম্যাচে পাঁচ জয় নিয়ে টেবিলের ৭ নম্বরে আছে দলটি। যেখানে হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আছে ৬ নম্বরে।

সবমিলিয়ে লিভারপুল সবশেষ সাত ম্যাচের মধ্যে ছয়টি ম্যাচে হারের স্বাদ নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল। আগামী ১০ দিনে প্রিমিয়ার লিগ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে অ্যাস্টন ভিলা, রিয়াল মাদ্রিদ এবং ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে মাঠে নামবে লিভারপুল। মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে আর্নে স্লটের দিকে অভিযোগের দিকে তাক করছেন অনেক ক্লাবকর্তা এবং সাধারণ সমর্থকরা।

ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচে মোট ১০টি পরিবর্তন এনেছিলেন স্লট। মূলত লিভারপুলের একাডেমির খেলোয়াড়দের বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন লিভারপুল বস। দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে তিনি বলেন, 'এটি আমার কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছে এবং আমরা হেরে যাওয়ার কারণে আমি এ বিষয়ে আমার মতামত পরিবর্তন করিনি।'

ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি বস পেপ গার্দিওলার উদাহরণ টানলেন সল্ট। তিনি বলেন, 'আমি ম্যানচেস্টার সিটির লাইন-আপ দেখেছি এবং আমার মনে হয় না যে তাদের সপ্তাহান্তে একজনও শুরু ছিল। তবে মনে হয়েছে যদি আপনি তাদের লাইন-আপটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাদের ১১ জন শুরুর খেলোয়াড়ের সাথে খেলেছে।' গেল মৌসুমে লিগ শিরোপা জিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ শিরোপা জয়ীদল এখন লিভারপুল। 

তবে আর্নে স্লট মনে করেন, লিভারপুল ততটাও বড় ক্লাব নয়, ততটা সমর্থকরা মনে করেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়, লিভারপুল ততটা বড় ক্লাব নয়, যতটা মানুষ মনে করে।' প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুমের শিরোপা জয়ের দৌড়ে যতগুলো দলকে ফেভারিট মানা হয়, তার মধ্যে অন্যতম লিভারপুল। অথচ মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে ধারাবাহিক ব্যর্থতা সেই আসা ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ লিভারপুল

