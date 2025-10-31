চুল কাটার গল্পে জীবনের প্রতিচ্ছবি ‘নাপতা’

বরিশালের এক পাড়া গ্রামের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী এক গল্প—যার কেন্দ্রে আছেন এক জনপ্রিয় নাপিত। এমন গল্পেই নির্মিত হয়েছে বিশেষ নাটক ‘নাপতা’।
‘নাপতা’ শব্দটি বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা, যার অর্থ নাপিত। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন রাহাত মোহাম্মদ রনমোর।
গল্পে দেখা যাবে, স্থানীয় এক পাড়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা স্টাইলের চুল কাটা হবে। সেই কাজের দায়িত্ব পড়ে স্থানীয় জনপ্রিয় নাপিত সিরাজের (মাশরুর ইনান) উপর। নবাবী সেলুনের এই সিরাজ এলাকার সবার কাছে শুধু নাপিত নন—তিনি যেন এক ধরনের প্রভাবশালী মানুষ, যার ভালো-মন্দ মতামত সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
তবে সিরাজের এই জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেন না স্থানীয় চেয়ারম্যান। হিংসা থেকে এক পর্যায়ে তিনি সিরাজের সেলুনে আগুন ধরিয়ে দেন। এরপর ঘটে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা, যা বদলে দেয় গ্রামের চিত্র।
নির্মাতা রাহাত মোহাম্মদ রনমোর বলেন, ‘‘নাপতা’ শুধু বিনোদনের জন্য নয়—এটি গ্রামের মানুষের সরল জীবন, তাদের সম্পর্ক ও সমাজব্যবস্থার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। দর্শকদের কথা ভেবে আন্তরিকতা দিয়ে কাজটি করেছি, আশা করি সবার ভালো লাগবে।’
নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাশরুর ইনান—যিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কিটো ভাই’ নামে পরিচিত। এতে আরও অভিনয় করেছেন দেবাশীষ চক্রবর্তী, সাবিনা মিম, তামান্না (ইনফ্লুয়েন্সার), নুরুল আলম রনি, মাহমুদ সাগর, আল মাহমুদ সুমনসহ শতাধিক শিল্পী।
নাটকের সংগীত পরিচালনা করেছেন শহরতলি ব্যান্ডের সাদি মোহাম্মদ।