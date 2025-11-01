এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে বাংলাদেশের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের আজ শেষ ম্যাচ। এই ম্যাচ খেলতে স্টেডিয়াম যাওয়ার পথে বিড়ম্বনায় পড়েছে কিংস। রাস্তায় টিম বাসের চাকা আকস্মিক বিস্ফোরণ হয়। ফুটবলার ও কোচিং স্টাফ সবাই সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলেও স্টেডিয়ামে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়।
আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাধারণত দেড় ঘণ্টা আগে দল স্টেডিয়ামে পৌঁছায়। বাংলাদশে সময়ে ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা রাত দশটায়। কিংস স্টেডিয়ামে পৌঁছায় নয়টায়। মাত্র এক ঘণ্টা আগে পৌঁছানোয় কিংস ম্যাচ কমিশনারকে খেলা ১৫/৩০ মিনিট পেছানোর অনুরোধ করে। কিন্তু কিরগিজস্তানের ম্যাচ কমিশনার নির্ধারিত সময়েই খেলা শুরুর ব্যাপারে অনড়। ফলে বাধ্য হয়ে কিংসকে হাল্কা ওয়ার্ম আপ করেই মাঠে নামতে হচ্ছে।
কুয়েত থেকে বসুন্ধরা কিংসের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ম্যাচ পেছানোর দাবি ছিল। সেই দাবি না মানায় ম্যাচ কমিশনারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এরপরও ম্যাচ কমিশনার অনেকটা জোর করেই নির্ধারিত সময়েই খেলা শুরু করছেন।
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কিংসের আজকের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক কুয়েতের ক্লাব কুয়েত এসসি। দুই ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট চার। আজ কিংসকে তারা হারাতে পারলে সাত পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে খেলবে।
ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের টুর্নামেন্টে স্বাগতিক দলের বিপক্ষে খেলার দিন প্রতিপক্ষের এমন পরিস্থিতি খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। খেলার আগে প্রতিপক্ষ দলকে ঘাবড়ে দিয়ে কিংবা মনোযোগ নষ্ট করে মাঠে ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করে অনেক স্বাগতিক দলই। যেহেতু কুয়েতের ক্লাব কিংসকে হারালেই পরের পর্বে খেলবে ফলে গাড়ি নষ্ট এবং বিলম্বে মাঠে পৌঁছানোর ঘটনায় যোগসাজশের শঙ্কা অমূলক নয়।