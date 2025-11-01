সেকশন

রোহিতকে ছাড়িয়ে রেকর্ড বাবরের, সমতায় পাকিস্তান

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৬
ছবি: সংগৃহীত

লাহোরে দাপুটে জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বাবর আজম–সাইম আয়ুবদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে স্বাগতিকরা ৯ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয়। এই জয়ের সঙ্গে বাবর ছাড়িয়ে গেছেন রোহিত শর্মাকে—টি–টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের  মালিক এখন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভার টিকতে পারেনি। পাকিস্তানের পেস আক্রমণে কুপোকাত হয়ে ১৯.৫ ওভারে গুটিয়ে যায় ১১০ রানে। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস ২৫ রান করলেও বাকিদের ব্যর্থতায় গড়পড়তা ইনিংস গড়তে পারেনি প্রোটিয়ারা। পাকিস্তানের হয়ে ফাহিম আশরাফ নেন ৪ উইকেট, আর সালমান মির্জা তার টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করে ৩ উইকেট তুলে নেন ১৪ রানে।

জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় পাকিস্তান। ওপেনার সাইম আয়ুব খেলেন ঝোড়ো ইনিংস—মাত্র ৩৮ বলে অপরাজিত ৭১ রান, যাতে ছিল ছয় চার ও পাঁচ ছক্কার মার। তার সঙ্গে ফারহান করেন ২৮ রান। লক্ষ্যটা তুচ্ছ হয়ে যায় ১৩.১ ওভারেই—১১২/১ স্কোরে ম্যাচ শেষ করে দেয় পাকিস্তান।

বাবর আজম অপরাজিত থাকেন ১১ রানে, কিন্তু এই ছোট ইনিংসেই তিনি ইতিহাস গড়েন। রোহিত শর্মার ৪২২৯ রান টপকে টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক এখন তিনি।  

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ম্যাচে হারের পর এই জয়ে সিরিজে ১–১ সমতা ফেরাল পাকিস্তান। এখন নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচই ঠিক করবে সিরিজের ভাগ্য।

ইত্তেফাক/কেএইচ

