নারায়ণগঞ্জে গভীর রাতে ছাত্রলীগের মশাল মিছিল, আটক ৫

নারায়ণগঞ্জে গভীর রাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝটিকা মশাল মিছিলের সময় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে ফতুল্লার রঘুনাথপুর এলাকার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন- ফাহিম আহম্মেদ (২৩), মো. নিরব হোসেন (১৮), মো. ফয়সাল (২০), মো. অনিক আহমেদ অনিন (২১) ও মো. আবির (১৫)।
পুলিশ জানায়, গভীর রাতে অন্ধকারে ছাত্রলীগের ৭০ থেকে ৮০ জন নেতাকর্মী ব্যানার ও মশাল হাতে হঠাৎ ঝটিকা মিছিল বের করে। বিষয়টি জানাজানি হলে জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মশিউর রহমান রনি ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা কর্মীদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিছিলটি প্রতিহত করেন। এসময় মিছিলকারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় পাঁচজনকে আটক করে তারা থানা পুলিশের কাছে দেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে সংবাদমাধ্যমকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন।
তিনি বলেন, রাতের অন্ধকারে মশাল মিছিল করার সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের পাঁচজনকে আটক করে তাদের থানায় আনা হয়। ঘটনাস্থলে আওয়ামী লীগের ব্যানার পড়ে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে তারা রাতের অন্ধকারে নাশকতার চেষ্টা করছিল। তাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে কোনো মামলা আছে কিনা সে বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমরা তাদের রেকর্ড খতিয়ে দেখছি এবং আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।