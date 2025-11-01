সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
কোল্ডপ্লে কনসার্টের ভাইরাল দৃশ্য যখন হ্যালোইনের থিম

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২৯
কোলাজ: ইত্তেফাক

গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ রক ব্যান্ড কোল্ডপ্লের কনসার্ট চলাকালীন অ্যাস্ট্রোনমার-এর প্রাক্তন সিইও অ্যান্ডি বায়রন এবং এইচআর প্রধান ক্রিস্টিন ক্যাবটের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক সামনে আসে। ওই ঘটনার পর কেটে গেছে প্রায় ৩ মাস। সেই ঘটনা ভুলতে বসেছিল নেটিজেনরা।

কিন্তু এবারের হ্যালোইন উৎসবের মধ্য দিয়ে সেই দুই সহকর্মীর আলিঙ্গন ফের উঠে এল আলোচনায়! সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে বায়রন এবং ক্যাবটের সেই ভাইরাল কিস ক্যাম দৃশ্যকে নকল করে একটি সেট সাজানো হয়েছে, সেখানে বায়রন-ক্যাবটের জায়গায় দেখা যাচ্ছে দুটো মানুষের কঙ্কাল। সামনে কোল্ডপ্লে ব্যানার টানানো।

এমন দৃশ্য আবারও নেটিজেনদের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। কোনোভাবেই যেন সেই বির্তক পিছু ছাড়ছে না অ্যাস্ট্রোনমার-এর প্রাক্তন সিইও অ্যান্ডি বায়রন এবং এইচআর প্রধান ক্রিস্টিন ক্যাবটের।

প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে কোল্ডপ্লের কনসার্টে গান চলছিল। হঠাৎ করেই তখন কিস ক্যাম-এর আলো এসে পড়ে দর্শকাসনে থাকা আলিঙ্গনরত বায়রন ও ক্যাবটের ওপর। আচমকা এমনটা হওয়ায় সহকর্মী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তারা।

তাদের এই অস্বস্তি দেখেই মঞ্চ থেকে ক্রিস মার্টিন রসিকতাও করেন। বলেছিলেন, হয় তারা সম্পর্কে আছেন, নয়তো তারা শুধু খুব লাজুক।

মার্টিনের এই ছোট্ট রসিকতাই কাল হলো। সেই অস্বস্তিকর দৃশ্য মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেল। অনলাইনে শুরু হলো জল্পনা ও সমালোচনার ঝড়। সেই ঝড় এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, শেষমেশ তাদের কর্মজীবনেও এর প্রভাব পড়ে, অভিযোগ ওঠে পরকীয়ারও। এবার হ্যালোইন উৎসবের মাধ্যমে ফের এটি চলে এল আলোচনায়।

ইত্তেফাক/এটিএন

