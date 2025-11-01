সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় মহিলা দাবায় হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন নোশিন

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:১৮
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহিলা ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম। ছবি: সংগৃহীত

৪৩তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহিলা ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম টানা তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এই টুর্নামেন্টে এগারো রাউন্ডে সাড়ে আট পয়েন্ট অর্জন করেন। আর শুক্রবার নোশিন শেষ রাউন্ডে দলের মহিলা ফিদে মাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবুর সঙ্গে ড্র করেন। তাতেই চ্যাম্পিয়ন হন নোশিন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ, ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওয়ালিজা আহমেদ এবং কুমিল্লার ক্যান্ডিডেট মাস্টার নুশরাত জাহান আলো শনিবার প্লে-অফে লড়বেন। পাঁচ পয়েন্টে ওয়ারসিয়া খুশবু পঞ্চম স্থানে থাকলেন।

গতকাল শেষ রাউন্ডে খেলা ছিন্তুমহিলা ফিদে মাস্টার নাজরানা খান ইভা ৫৪ চালে ওয়াদিফা আহমেদকে পরাজিত করেন। ওয়ালিজা আহমেদ ৫৬ চালে জান্নাতুল ফেরদৌসকে হারান। এছাড়া মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার শারমীন সুলতানা শিরিন ৪৯ চালে রানী হামিদকে পরাজিত করেন।

২০১৬ সাল থেকে জাতীয় মহিলা দাবা খেলছেন নোশিন। ২০২২ সালে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হন। পরের বছর খেলা হয়নি। গত বছরের পর এবারও চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় মহিলা দাবা শুরু হওয়ার পর রানী হামিদ প্রথম ছয়বার টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। পরে ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আবারও জেতেন টানা তিনবার। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন নোশিন।

 
ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ নারী দাবা

