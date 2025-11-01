চেলসির বিপক্ষে পেদ্রিকে পাচ্ছে না বার্সা, ইয়ামালকে নিয়েও শঙ্কা 

রাফিনিয়া, লেভানন্দোস্কি, গাভি, দানি ওলমো, জোয়ান গার্সিয়া, মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন এবং আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের ইনজুরিতে খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই বার্সেলোনা। যা চলতি মৌসুমে হ্যান্সি ফ্লিকের বড় দুশ্চিন্তার কারণ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন 'ম্যাজিক ম্যান' পেদ্রি। এছাড়াও কাতালানদের সবচেয়ে বড় তারকা লামিনে ইয়ামালকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে জটিলতা। তবে এখনই বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না বার্সা। ১৮ বছর বয়সী তারকাকে রাখা হবে নিবিড় পর্যবেক্ষণে।
গেল রোববার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মৌসুমের প্রথম 'এল ক্লাসিকো'তে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন বার্সেলোনা মিডফিল্ডার পেদ্রি। ম্যাচের একদিন পর দলের মিডফিল্ডার কাণ্ডারি পেদ্রিকে নিয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে বার্সা। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাম উরুর বাইসেপস ফেমোরিস পেশীতে আঘাত পেয়েছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।
তখন বিবৃতিতে জানিয়েছিল, লা লিগার পরের ম্যাচ মিস করবেন পেদ্রি। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায়, পেদ্রির ইনজুরি গুরুত্ব। সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে লাগতে পারে তিন থেকে চার সপ্তাহ। তাতে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল কাতালান সমর্থকদের মাথায়! কারণ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের রাউন্ড ষোলোর ম্যাচে আগামী ২৬ নভেম্বর চেলসির বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। বড় ম্যাচে পেদ্রির মতো খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি দলের জন্য বড় হুমকি।
বার্সেলোনার কিশোর তারকা লামিন ইয়ামাল তার দীর্ঘস্থায়ী ইনজুরি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেও ফিটনেস সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে গেল মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটালেও চলতি মৌসুমে খুব একটা আধিপত্য বিস্তার করতে পারছেন না লামিনে ইয়ামাল। মাঠের খেলায়ও তার ইনজুরির চাপ স্পষ্ট। স্প্যানিশ দৈনিক স্পোর্ট-এর সাংবাদিক কার্লোস মনফোর্ট জানিয়েছেন, ইয়ামাল এখনই অস্ত্রোপচারের কথা ভাবছেন না, যদিও ভবিষ্যতের জন্য এ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়নি।
মনফোর্ট জানান, ইয়ামাল বর্তমানে পাউবালজিয়া সমস্যায় ভুগছেন। যা ত্বরণ ও গতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তরুণ ফরোয়ার্ড ব্যথার মধ্যেও নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে আগামী কয়েক সপ্তাহে যদি অস্বস্তি না কমে, তাহলে অস্ত্রোপচারের বিকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যে ক্লাবটি বহিরাগত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছে, যদিও এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেই।
বার্সেলোনা ও ইয়ামাল উভয় পক্ষই একমত যে, আপাতত অস্ত্রোপচার নয়, বরং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হবে। ইয়ামাল জানেন, তিনি পূর্ণ ফিটনেস না পেলে অস্ত্রোপচার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। স্পোর্ট জানিয়েছেন, 'সবকিছুই রুটিন পর্যায়ে রয়েছে। আপাতত অস্ত্রোপচারের কোনো পরিকল্পনা নেই।' যদিও এই সবের মধ্যে ইয়ামাল সপ্তাহ জুড়ে স্বাভাবিক অনুশীলন করেছেন। যদি কোনো জটিলতা না দেখা দেয়, তবে এই সপ্তাহান্তে এলচের বিপক্ষে লা লিগায় মাঠে নামবেন তিনি, যা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের জন্য স্বস্তির খবর।