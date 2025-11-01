বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া

ছোটপর্দার প্রিয়মুখ তানিয়া বৃষ্টি। এক দশক আগে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছে এ অভিনেত্রীর। বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করলেও নাটকে অভিনয়ের জন্যই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছেন।
দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে আবার বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি। রায়হান খানের 'ট্রাইব্যুনাল' সিনেমায় দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে ২০১৫ সালে আকরাম খানের 'ঘাসফুল' দিয়ে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই অভিনেত্রীর। এরপর আরও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও রুপালি পর্দায় সাফল্য পাননি। পরবর্তী সময়ে থিতু হন ছোট পর্দায়। সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তানিয়া অভিনীত 'গোয়েন্দাগিরি' সিনেমা। বিরতির পর আবার সিনেমার শুটিং করছেন তানিয়া।
কোর্টরুম ড্রামার সঙ্গে ক্রাইম থ্রিলারের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সিনেমার কাহিনি। তানিয়া বৃষ্টি ছাড়াও এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহান, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।
এ মাসের শুরুতে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে সিনেমাটির শুটিং। চলবে আরও কিছুদিন। সম্প্রতি শুটিংয়ের একটি ছবি শেয়ার করে নির্মাতা রায়হান খান নতুন এই সিনেমার খবর জানিয়েছেন। সেই ছবিতে দেখা যায় একটি টানেলে দাঁড়িয়ে মিলন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে গভীর কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন আদর আজাদ।
সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। যে গল্প ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং প্রতিটি রায়ের পেছনে লুকানো রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এ বছরের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চান নির্মাতা। আগামী বছরের শুরুতে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।