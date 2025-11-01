সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোনা চুরির অভিযোগে ভারতীয় অভিনেত্রী গ্রেপ্তার

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২১:১৭

ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুপা দত্ত আবারও চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। কলকাতার বড় বাজারের এক সোনার দোকান থেকে গয়না ও অর্থ চুরির ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৬২ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিসিটিভি ফুটেজে রুপা দত্তকে সোনার দোকানে একজন নারীর ব্যাগ থেকে সোনা ও টাকা তোলার সময় ধরা হয়।

এর আগে ২০২২ সালে বইমেলায় পকেটমারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রুপা। আদালতে তখন অভিনেত্রী জানান, ডাস্টবিনে পড়ে থাকা একটি ব্যাগ তুলে নেন, আর তা নিয়েই সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন, এত বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করেছেন অথচ কেন ডাস্টবিনে পড়ে থাকা ব্যাগ তোলেন?

তদন্তে জানা যায়, রুপা দত্ত পরপর পার্স চুরি করছিলেন, পরে সুযোগ বুঝে তা ডাস্টবিনে ফেলে দিতেন। তবে তাঁর আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, এত পার্স হারিয়ে গেলেও কেন কেউ অভিযোগ করেনি।

টালিউডে সুযোগ না পেয়ে রুপা মুম্বাই চলে যান। সেখানে ‘জয় মা বৈষ্ণো দেবী’ সিরিয়ালে পরিচিতি পান এবং অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে ‘কেল্লাফতে’ ছবিতেও অভিনয় করেন। পরবর্তীতে কিছু ছোট সিরিয়ালে পার্শ্বচরিত্রে দেখা যায় তাঁকে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে রুপা দত্ত বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের বিরুদ্ধে ‘অশ্লীল বার্তা’ পাঠানোর অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন। পরে জানা যায়, বার্তা পাঠানো ব্যক্তি আসল অনুরাগ কাশ্যপ নন।

ইত্তেফাক/এএম

