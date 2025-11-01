সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শাহরুখ খান থেকে অবিরাম অনুপ্রেরণা পায় হলিউডের জনপ্রিয় তারকা জন সিনা

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৫৯

বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান হলিউডের জনপ্রিয় তারকা জন সিনার চোখে এক অনুপ্রেরণার উৎস। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে শাহরুখকে এক শব্দে জন সিনাকে বর্ণনা করতে বলা হলে তিনি বলেন, জন সিনা একজন “রকস্টার”, অত্যন্ত বিনয়ী ও সদয়।

এই মন্তব্য মুহূর্তেই ভাইরাল হয় এবং জন সিনার নজরে আসে। সিনা এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ লিখেন,

“আপনার সদয়তা ও আমাদের কথোপকথন আমি কখনও ভুলব না। ব্যক্তিগতভাবে এবং সারা বিশ্বের আপনার ভক্তদের মতো আমিও আপনার কাছ থেকে অবিরাম অনুপ্রেরণা পাই। ধন্যবাদ।”

জন সিনার শাহরুখ-ভক্তি নতুন নয়। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে মুম্বাইয়ে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে দু’জনের সাক্ষাৎ হয়, যা সিনা পরবর্তীতে “অত্যন্ত আবেগঘন ও অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা” হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৭ আসনে প্রার্থী হবেন হিরো আলম

১৬ বছর পর বিটিভিতে গেলেন আসিফ আকবর

ইউটিউবের টপ চার্টে ইজেইর গান

শুটিং সেটে শাহরুখ-আরিয়ানের সম্পর্ক কেমন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

‘দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব’

ঢাকায় আবারও গান গাইতে আসছে ‘জাল’

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng