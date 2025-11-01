প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক, মুসলিম রীতিতে বিয়ের আয়োজন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সুরমা আক্তার নামে এক তরুণীর প্রেমের টানে চীন থেকে বাংলাদেশে এসেছেন ওয়াং তাও নামে এক যুবক।
রোববার (২ নভেম্বর) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জজ আদালতে মুসলিম রীতি মেনে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে ওই তরুণীর পরিবার।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার কুন্ডা ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামের তাহের মিয়ার মেয়ে সুরমা আক্তার। তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। ওয়াং তাও এর বাড়ি চীনের হোয়ানান প্রদেশে। তিনি ওই এলাকার ইচাং চাও এর ছেলে। সর্বশেষ শুক্রবার রাতে ঢাকার শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন ওয়াং তাও। এরপর চীনা যুবককে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে সুরমার পরিবারের সদস্যরা।
সুরমার পরিবারের সদস্যরা জানান, গত দেড় মাস আগে ওয়াল টক একটি অ্যাপসের মাধ্যমে সুরমা এবং ওই ওয়াং তাও’র পরিচয় হয়। এরপর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুই পরিবারের সম্মতির মাধ্যমে তাদের বিয়ের বিষয়ে ঐক্যমত্য হলে চীনা যুবক বাংলাদেশ-চীনের দূতাবাসের মাধ্যমে দেশে আসেন। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে বিপুল সংখ্যক মানুষ চীনা যুবককে একনজর দেখতে সুরমার বাড়িতে ভিড় জমান।
সুরমা আক্তারের মা নুরেনা জানান, তাদের ভালোবাসা পরিপূর্ণতা দিতে চীন থেকে সেই যুবক চলে এসেছে। ওই যুবক কোনো ধর্মই বিশ্বাস করে না। মেয়েকে বিয়ে করতে প্রয়োজনে ওয়াং তাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জজ আদালতে মুসলিম রীতি মেনে সুরমাকে বিয়ে করবেন চীনা যুবক।
নাসিরনগর থানার ওসি মাকছুদ আহম্মাদ বলেন, চীনা যুবক নাসিরনগরে আসার কথা শুনেছি। বিষয়টি নিশ্চিতে ফোর্স পাঠানো হয়েছে।
কুন্ডা বিট অফিসার এসআই মো. জাহান-ই-আলম জানান, চীনা যুবক নাসিরনগরে আসার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। তার পাসপোর্ট দেখে নিশ্চিত হয়েছি তিনি চীনের নাগরিক। আমরা শুনেছি রোববার আদালতে তাদের বিয়ে হবে।