সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
যমুনা অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা দিলেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯
রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয়করণের দাবিতে আজ দুপুর ২টায় যমুনা অভিমুখে লংমার্চের ডাক দিয়েছেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা।

রোববার (২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশ থেকে এই লংমার্চের ঘোষণা দেওয়া হয়। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, জাতীয়করণের দাবি না মেনে সরকার দেশের লাখ লাখ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের অবহেলা করছে। তারা আজকের মধ্যেই জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ধাপে ধাপে জাতীয়করণের ঘোষণাকে দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকরা ২১ দিন ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রতিহিংসার কারণে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চাকরি জাতীয়করণের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ধাপে ধাপে জাতীয়করণ ঘোষণার ৯ মাস পার হলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় শিক্ষকরা পুনরায় আন্দোলনে নামেছেন।

ইত্তেফাক/এনএন

