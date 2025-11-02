সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাকের সঙ্গে পাঠাও-এ চলে এলো সিএনজি!

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৪০

দেশের শীর্ষস্থানীয় হোমগ্রোন সুপার অ্যাপ পাঠাও উদযাপন করছে তাদের ১০ বছরের যাত্রা, আর এই আনন্দঘন মুহূর্তে পাঠাও নিয়ে এলো নতুন রাইড অপশন পাঠাও সিএনজি! এখন থেকে ইউজাররা পাঠাও রাইডে একসঙ্গে পাবেন বাইক, কার ও পাঠাও সিএনজিও! 

দৈনন্দিন যাতায়াতে সবার চাই আরও সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রাইড। আর এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই পাঠাও নিয়ে এসেছে পাঠাও সিএনজি। বাইক ও কার-এর মাঝামাঝি ভাড়ার এই রাইডটি ইউজারদের জন্য হবে আরেকটি সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আধুনিক যাতায়াত মাধ্যম। পাঠাও সিএনজিতে চলছে এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাক অফার! পাঠাও পে দিয়ে প্রথম ৩টি সিএনজি রাইডের পেমেন্ট করলেই পাবেন ১০% পর্যন্ত (প্রতি রাইডে ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা) ক্যাশব্যাক! অফারটি প্রযোজ্য ২৯ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

পাঠাও অ্যাপে আগের মতোই সহজে সিএনজি রিকোয়েস্ট করতে পারবেন। শুধু রাইড অপশন থেকে ‘CNG’ সিলেক্ট করে গন্তব্য দিন আর উপভোগ করুন একদম ঝামেলামুক্ত রাইড অভিজ্ঞতা। সঙ্গে থাকছে বিডিং মডেল সুবিধাও। আপনার সুবিধা বা প্রয়োজনমতো ভাড়া বিড করে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

আপনার প্রতিটি পাঠাও সিএনজি রাইডেই থাকছে পাঠাও সেফটির নিশ্চয়তা, জরুরি অবস্থার জন্য আছে SOS বাটন, পরিবার বা বন্ধুর সঙ্গে প্রয়োজনে লাইভ রাইড লোকেশন শেয়ার, চালক ও যাত্রী উভয়ের জন্য ১ লাখ টাকা পর্যন্ত সেফটি কভারেজ সুবিধা।

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পাঠাও, এমন একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করছে যা অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার পাশাপাশি সবার দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাইড শেয়ারিং, ফুড ডেলিভারি এবং ই-কমার্স লজিস্টিকসে পাঠাও শীর্ষস্থানে রয়েছে। ১০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী, ৩ লাখ পাঠাও হিরো ও ডেলিভারি এজেন্ট, ২ লাখ মার্চেন্ট এবং ১০ হাজার রেস্টুরেন্ট নিয়ে পরিচালনা করছে পাঠাও। প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশে ৫ লাখ এরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করেছে, যা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

