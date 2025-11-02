সাময়িক বন্ধের পর স্বাভাবিক মেট্রোরেল চলাচল

বৈদ্যুতিক লাইনে জরুরি মেরামতের জন্য সাময়িক সময় মেট্রো রেল চলাচল বন্ধ ছিল। ১২টা ৫৫ মিনিটে মেট্রো রেল আবার চলাচল শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কম্পানি (ডিএমটিসিএল)।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর ১টায় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মেট্রো পুনরায় চলাচলের তথ্য জানায় ডিএমটিসিএল। ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, ‘সম্মানিত যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ট্রেন চলাচল ১২.৫৫-তে পুনরায় শুরু হয়েছে।
এর আগে আরে ১২টা ৪১ মিনিটে দেওয়া এক পোস্টে ডিএমটিসিএল জানায়, পল্লবী থেকে মিরপুর-১১-এর মধ্যবর্তী মেট্রো রেলের বৈদ্যুতিক লাইনে জরুরি মেরামতের জন্য আজ দুপুর ১২টা ৪০ থেকে ১টা ১০ পর্যন্ত মেট্রো রেল বন্ধ থাকবে।
এ সময় সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।