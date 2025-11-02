সেকশন

নারী বিশ্বকাপ ফাইনাল

সর্বোচ্চ ছক্কা দক্ষিণ আফ্রিকার, রেকর্ড রান তাড়া করে জয় ভারতের

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আজ  মুখোমুখি হচ্ছে নারী ক্রিকেটের দুই উদীয়মান শক্তি—ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দু’দলই প্রথমবারের মতো আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে, যা এই ফাইনালকে করেছে বিশেষ ও ঐতিহাসিক।

দক্ষিণ আফ্রিকা টুর্নামেন্টের শুরুতে ৬৯ ও ৯৭ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পরও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। অপরদিকে, ভারত সেমিফাইনালে শিরোপাধারী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রেকর্ড রান তাড়া করে ইতিহাস গড়েছে।

ফাইনাল ম্যাচের আগে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য:

  • বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে টানা তিন ম্যাচে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যার একটি এই আসরেই।
  • বিশ্বকাপে দুই দল ছয়বার মুখোমুখি হয়েছে, তিনবার জয় ভারত, তিনবার দক্ষিণ আফ্রিকার।
  • ওয়ানডে ফরম্যাটে ভারত এগিয়ে—৩৪ ম্যাচে ২০ জয় ভারতের, ১৩ দক্ষিণ আফ্রিকার।
  • এই প্রথমবার কোনো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে নেই অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড।
  • ভারত এর আগে ২০০৫ ও ২০১৭ সালে ফাইনাল খেলেছে, কিন্তু শিরোপা জেতেনি।
  • দক্ষিণ আফ্রিকা দল এই বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৩১টি ছক্কা মেরেছে।
  • দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট করেছেন ৪৭০ রান, অ্যালিসা হিলির ৫০৯ রানের রেকর্ড ভাঙতে প্রয়োজন আরও ৪০ রান।

ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুই দল—আজ দেখা যাবে কার হাতে উঠবে নারী ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট।

