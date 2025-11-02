সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উপহারের সেই নৌকা সরকারি তোষাখানায় জমা দিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৪

ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেল ওহাব সালদানি শনিবার (১ নভেম্বর) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে নৌকা উপহার দিয়েছিলেন। উপহারের সেই নৌকা সরকারি তোষাখানায় জমা দিয়েছেন জ্বালানি উপদেষ্টা। 

আলজেরিয়া বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে এ উপহার দেওয়া হয়। রোববার (১ নভেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে উপহার পাওয়া নৌকাটি নিয়ে করণীয় জানতে চান উপদেষ্টা। পরে বিকেলে আরেক পোস্টে তিনি জানান, উপহারটি সরকারি তোষাখানায় জমা দিয়েছেন।

ফাওজুল কবির খান লিখেছেন, ‘গত রাতে আলজেরীয় দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত উপহারটি সরকারি তোষাখানায় সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। তোষাখানা কর্তৃপক্ষ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দিয়েছে। আপনাদের মতামতের জন্য ধন্যবাদ।’

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

নৌকা জাতীয় উপদেষ্টা

