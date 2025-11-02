সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আরপিও সংশোধনের দায়িত্ব আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন ইসি

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪

উপদেষ্টা পরিষদের নীতিগত অনুমোদনের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের বিষয়টি এখন আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান।

আরপিও সংশোধন প্রসঙ্গে আখতার আহমেদ বলেন, ‘উপদেষ্টা পরিষদে নীতিগত অনুমোদনের পর বাকি কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ডিভিশন। তারাই অধ্যাদেশ জারি করেন। কাজেই অধ্যাদেশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় আছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের বলার মতো নতুন কিছু নেই। আইন মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অবস্থান পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রসঙ্গে আখতার আহমেদ বলেন, আমরা এখনো আবেদনগুলো পর্যালোচনা করছি। আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যেই নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন দিতে পারব।’

অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুর বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অ্যাপটি এখনও ট্রায়েল ফেজে আছে। আগামী ১৬ নভেম্বরের মধ্যে এটি লঞ্চ করার চেষ্টা করছি।’

ইত্তেফাক/এএম

নির্বাচন কমিশন জাতীয় ইসি নির্বাচন

