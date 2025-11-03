রাজধানী ঢাকার আবহাওয়া শুষ্ক, বাড়বে গরমের অনুভূতি

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ঢাকা এবং আশপাশের অঞ্চলে কোনো বৃষ্টিপাত না হওয়ায় উষ্ণতার অনুভূতি বেড়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) দিনের প্রথমার্ধে গরমের অনুভূতি আগের তুলনায় কিছুটা বাড়তে পারে এবং আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র।
সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। একইসঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, ফলে রাজধানীবাসীকে আজও হালকা গরম অনুভব করতে হতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর রোববার (২ নভেম্বর) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় কোথাও বৃষ্টিপাত রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নভেম্বরের শুরুতেই এমন উষ্ণতা মৌসুমি পরিবর্তনের প্রভাবেই ঘটছে। উত্তর দিক থেকে শুষ্ক বাতাস বইতে শুরু করলেও বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘বর্তমানে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন শুরু হলেও আর্দ্রতার মাত্রা কমেনি। ফলে দিনে সূর্য উঠলে গরম বেশি লাগছে।’
আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান আরও জানান, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শীতের আগমনি বার্তা অনুভূত হতে পারে। তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে।
এ সময় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, তবে আকাশে মাঝে মাঝে হালকা মেঘ দেখা যেতে পারে। আজ সূর্য অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ১৮ মিনিটে এবং আগামীকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৬ মিনিটে।