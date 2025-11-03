ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রশ্নের মুখে ফাহিম-সালাহউদ্দিন, আলোচনায় আশরাফুল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আজকের সভা ঘিরে বেশ সরগরম দেশের ক্রিকেট অঙ্গন। আলোচনার কেন্দ্রে থাকছেন ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। একসময় জাতীয় দলের ধারাবাহিক সাফল্যে প্রশংসিত হলেও সাম্প্রতিক ব্যর্থতার দায়ে এবার তাকেই কাঠগড়ায় তুলতে পারে বোর্ড।
ফাহিমের পাশাপাশি নজরে আছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনও। দেশীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ বেতনে দায়িত্ব পালন করলেও ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতা তার ওপর প্রশ্ন তুলেছে। এখনই তাকে সরানোর সিদ্ধান্ত না হলেও বিসিবির ভেতরে বিকল্প ভাবনা জোরদার হচ্ছে।
সে বিকল্প তালিকার শীর্ষে আছেন সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে এসে অ্যাশলি রস যে কয়েকজন সম্ভাবনাময় কোচের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তাদের মধ্যে আশরাফুল এগিয়ে আছেন। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ লেভেল-থ্রি কোর্স সম্পন্ন না করায় আপাতত তিনিই জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে।
এ ছাড়া আজকের সভায় গৃহীত হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল নির্ধারণের সিদ্ধান্তও। ১১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে আটটি টিকেছে, এর মধ্যে সর্বোচ্চ ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিতে পারে বিসিবি। বাদ পড়েছে এসকিউ স্পোর্টস (চিটাগং কিংস), বাংলা মার্ক লিমিটেড (নোয়াখালী) ও মাইন্ডট্রি লিমিটেড (খুলনা)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গেছে, রংপুর রাইডার্স (টগি স্পোর্টস), রাজশাহী (নাবিল গ্রুপ), বরিশাল (আকাশবাড়ি হলিডেজ), চট্টগ্রাম (ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিস) ও সিলেট (জেএম স্পোর্টস) দল পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে। ছয় দলের টুর্নামেন্ট হলে বিপিএল শুরু হতে পারে ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর, আর পাঁচ দলের হলে এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে। ড্রাফট আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ ১৮ বা ২৪ নভেম্বর।
আজকের সভায় আরও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে গত বিপিএলের অনিয়ম তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন, মুশফিকুর রহিমের শততম টেস্ট উপলক্ষে সংবর্ধনা, প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ আয়োজন ও ৬৪ জেলার কোচ-ক্রিকেটার-সংগঠকদের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন নিয়ে। এছাড়া আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তি নবায়নও থাকবে আলোচ্যসূচিতে।