সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবন: ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ইয়ামাল

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১৬

যে মাঠে ফুটবল খেলেই নামের আলো ছড়িয়ে দেন, সেই লামিনে ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কয়েক মাস ধরে মাঠের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও প্রেমসংক্রান্ত গুজব তাকে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে নিয়ে এসেছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইয়ামাল আর্জেন্টিনার গায়িকা ও র‍্যাপার নিকি নিকোলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যে তাদের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কারণে—বার্সেলোনার এই উদীয়মান উইঙ্গারের জীবন যেন সবখানেই ঘূর্ণিঝড়ের মুখে।

কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে, বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নিকোল আলাদা হয়েছেন। এছাড়া ইতালির মিলানে এক পার্টিতে ২০ বছর বয়সী মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে ইয়ামালকে—এ খবর জানার পর নিকোল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে দাবি করা হয়।

তবে ইয়ামাল সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্প্যানিশ সাংবাদিক হাভি হোয়োসের অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, ‘আমরা (আমি ও নিকোল) এখন আর একসাথে নেই। কিন্তু সেটা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নয়। আমরা শুধু আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা বলা হচ্ছে, কিছুই সত্যি নয়। আমি কারও সঙ্গে প্রতারণা করিনি, অন্য কারও সঙ্গেও ছিলাম না।’

ইতালিয়ান মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি বলেও দাবি করেছেন ইয়ামাল। নিকি নিকোলও সামাজিক মাধ্যমে গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘যদি কেউ আমাকে ঠকাত, আমি প্রথমেই সবাইকে জানাতাম। আমরা আগেও বিচ্ছিন্ন হয়েছি, শুধু ঘোষণা করিনি।’

নিজের ব্যক্তিগত জীবন স্পষ্ট করার পর এখন ইয়ামাল পুরো মনোযোগ দিতে চাইছেন ফুটবলে।

লা লিগায় গতকাল রাতে এলচের বিপক্ষে ৩–১ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করেছেন ইয়ামাল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচে তাঁর গোল ৪টি, সঙ্গে ৫টি সহায়তা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

ফুটবল লামিনে ইয়ামাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষে লড়বেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল 

৪৩ দিন ও ৯ ম্যাচ পর মাঠে ফিরে প্রাণবন্ত নেইমার 

মিউনিখে ২০২৮ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

শেষ মুহূর্তে মেসির গোল, তবুও হারলো মায়ামি 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এমবাপ্পের জোড়া গোলে বড় জয় রিয়াল মাদ্রিদের

আর্জেন্টাইন গায়িকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা ইয়ামালের

ভারত আসবে চার দিন আগে, আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুত তাবিথ

চেলসির বিপক্ষে পেদ্রিকে পাচ্ছে না বার্সা, ইয়ামালকে নিয়েও শঙ্কা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng