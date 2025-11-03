চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবন: ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ইয়ামাল

যে মাঠে ফুটবল খেলেই নামের আলো ছড়িয়ে দেন, সেই লামিনে ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কয়েক মাস ধরে মাঠের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও প্রেমসংক্রান্ত গুজব তাকে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে নিয়ে এসেছে।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইয়ামাল আর্জেন্টিনার গায়িকা ও র্যাপার নিকি নিকোলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যে তাদের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কারণে—বার্সেলোনার এই উদীয়মান উইঙ্গারের জীবন যেন সবখানেই ঘূর্ণিঝড়ের মুখে।
কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে, বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নিকোল আলাদা হয়েছেন। এছাড়া ইতালির মিলানে এক পার্টিতে ২০ বছর বয়সী মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে ইয়ামালকে—এ খবর জানার পর নিকোল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে দাবি করা হয়।
তবে ইয়ামাল সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্প্যানিশ সাংবাদিক হাভি হোয়োসের অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, ‘আমরা (আমি ও নিকোল) এখন আর একসাথে নেই। কিন্তু সেটা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নয়। আমরা শুধু আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা বলা হচ্ছে, কিছুই সত্যি নয়। আমি কারও সঙ্গে প্রতারণা করিনি, অন্য কারও সঙ্গেও ছিলাম না।’
ইতালিয়ান মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি বলেও দাবি করেছেন ইয়ামাল। নিকি নিকোলও সামাজিক মাধ্যমে গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘যদি কেউ আমাকে ঠকাত, আমি প্রথমেই সবাইকে জানাতাম। আমরা আগেও বিচ্ছিন্ন হয়েছি, শুধু ঘোষণা করিনি।’
নিজের ব্যক্তিগত জীবন স্পষ্ট করার পর এখন ইয়ামাল পুরো মনোযোগ দিতে চাইছেন ফুটবলে।
লা লিগায় গতকাল রাতে এলচের বিপক্ষে ৩–১ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করেছেন ইয়ামাল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচে তাঁর গোল ৪টি, সঙ্গে ৫টি সহায়তা রয়েছে।