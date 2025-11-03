সেকশন

সংকটময় মুহূর্তে দেশ, ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে আসন্ন নির্বাচন: সিইসি

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫৬
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘বাংলাদেশ এখন সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের আগামী পথ নির্ধারণ করবে আসন্ন নির্বাচন।’

সোমবার (৩ নভেম্বর) জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও আনসার সদস্যদের সমাপনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ছাড়া কখনও একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব নয়।’

সিইসি জানান, নির্বাচনী কার্যক্রমে প্রায় ১০ লাখ মানুষ যুক্ত থাকবেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে জেলখানায় থাকা বন্দী ভোটার এবং প্রবাসীদের জন্যও ভোটের সুবিধা রাখা হয়েছে, যা রেজিস্ট্রেশন অ্যাপের মাধ্যমে করা যাবে।

এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আনসার সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এটি দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী। তাই তারা শুধুমাত্র আগের ধারা অনুসরণ করলে চলবে না; সীমারেখা ছাড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

এসময় তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের অপপ্রচারের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

