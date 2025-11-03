সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘কিং’ এবং ‘এফ ওয়ান’

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫৭
শাহরুখ খান ও ব্র্যাড পিট। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিনে প্রকাশ পেয়েছে তার নতুন অ্যাকশন সিনেমা ‘কিং’র এর টাইটেল। এর পর থেকে তোলপাড় শুরু স্যোশাল মিডিয়ায়। 

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রূপালী চুলের, বন্দুক হাতে শাহরুখের যে নতুন লুক বের হয়েছে, তা দেখে ভক্তরা যেমন মুগ্ধ, তেমনি হয়েছে আলোচনাও। কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে বিপত্তি বাধে খানিক পরেই! আর সেই বিপত্তির কারণ- শাহরুখের পরা নীল শার্টের ওপর বাদামী জ্যাকেটের কস্টিউম। 

এই একই পোশাকে দেখা গেছে হলিউডের নামী অভিনেতা ব্র্যাড পিট-কেও! তার আসন্ন সিনেমা ‘এফ ওয়ান’-এ দৃশ্য থেকে ধরা পড়ল তা। এরপর ইন্টারনেটে শুরু হল তুমুল আলোচনা, বিতর্ক! 

শাহরুখের দিকে অনেকেই আঙুল তুলে বললেন, এ তো ব্র্যাড পিটকে নকল করা হয়েছে! একজন তো বলেই বসলেন, ‘পুরো ব্যাপারটা বলিউডের নিয়মিত সস্তা নকলবাজি ছাড়া কিছু নয়।’ দুই ইন্ডাস্ট্রিজের দুই মহান নায়ককে একই পোশাকে দেখে তাদের মন্তব্য, শাহরুখের কস্টিউম ডিজাইনার হয়তো ব্র্যাড পিটের সিনেমা দেখেই এই পোশাক বানিয়েছেন।

কিন্তু শাহরুখের ভক্তরা সহজে হার মানার পাত্র নন! চটজলদি পুরোনো সিনেমার ইতিহাস ঘেঁটে বের করলেন এক দারুণ প্রমাণ! মনে করিয়ে দিলেন, শাহরুখ তো এই পোশাক ২০১৭ সালেই পরেছিলেন! একজনের মন্তব্য, ‘মনে নেই? শাহরুখের সিনেমা ‘জাব হ্যারি মেট সেজাল’-এর ছবিতেও তো একইরকম জ্যাকেট ছিল!’

তবে একটা প্রশ্ন তো থেকেই গেল! ভক্তরা বলছেন, যখন শাহরুখ নিজেই এই স্টাইল আগে করেছেন, তখন উল্টোটা কেন হবে না? হয়তো ব্র্যাড পিটই শাহরুখের স্টাইল নকল করেছেন।

এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে এখনও তর্ক-বিতর্ক চলমান। 

এই দুই নায়কের কারও সিনেমাই এখনও মুক্তি পায়নি। কিন্তু একটা জ্যাকেটের জন্য দুই নায়কের ভক্তদের মাঝে যে লড়াই স্যোশাল মিডিয়ায় দেখা গেছে, তার শেষ কোথায় এখনও বলা যাচ্ছে না। সবশেষ প্রশ্ন থেকেই যায়, শাহরুখ খান-ব্র্যাড পিট, আদতে এই দুজনের মাঝে কে কাকে নকল করলেন!

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বলিউড শাহরুখ খান হলিউড ব্র্যাড পিট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুটিং সেটে শাহরুখ-আরিয়ানের সম্পর্ক কেমন

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কিং’-এর টাইটেল উন্মোচন, জন্মদিনে শাহরুখের রাজকীয় চমক

বলিউড বাদশাহর আজ ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন শাহরুখ খান

একজন বাবা হিসেবে বলছি— ‘আপনার খুব গর্বিত হওয়া উচিত’

হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng