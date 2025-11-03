শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিনে প্রকাশ পেয়েছে তার নতুন অ্যাকশন সিনেমা ‘কিং’র এর টাইটেল। এর পর থেকে তোলপাড় শুরু স্যোশাল মিডিয়ায়।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রূপালী চুলের, বন্দুক হাতে শাহরুখের যে নতুন লুক বের হয়েছে, তা দেখে ভক্তরা যেমন মুগ্ধ, তেমনি হয়েছে আলোচনাও। কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে বিপত্তি বাধে খানিক পরেই! আর সেই বিপত্তির কারণ- শাহরুখের পরা নীল শার্টের ওপর বাদামী জ্যাকেটের কস্টিউম।
এই একই পোশাকে দেখা গেছে হলিউডের নামী অভিনেতা ব্র্যাড পিট-কেও! তার আসন্ন সিনেমা ‘এফ ওয়ান’-এ দৃশ্য থেকে ধরা পড়ল তা। এরপর ইন্টারনেটে শুরু হল তুমুল আলোচনা, বিতর্ক!
শাহরুখের দিকে অনেকেই আঙুল তুলে বললেন, এ তো ব্র্যাড পিটকে নকল করা হয়েছে! একজন তো বলেই বসলেন, ‘পুরো ব্যাপারটা বলিউডের নিয়মিত সস্তা নকলবাজি ছাড়া কিছু নয়।’ দুই ইন্ডাস্ট্রিজের দুই মহান নায়ককে একই পোশাকে দেখে তাদের মন্তব্য, শাহরুখের কস্টিউম ডিজাইনার হয়তো ব্র্যাড পিটের সিনেমা দেখেই এই পোশাক বানিয়েছেন।
কিন্তু শাহরুখের ভক্তরা সহজে হার মানার পাত্র নন! চটজলদি পুরোনো সিনেমার ইতিহাস ঘেঁটে বের করলেন এক দারুণ প্রমাণ! মনে করিয়ে দিলেন, শাহরুখ তো এই পোশাক ২০১৭ সালেই পরেছিলেন! একজনের মন্তব্য, ‘মনে নেই? শাহরুখের সিনেমা ‘জাব হ্যারি মেট সেজাল’-এর ছবিতেও তো একইরকম জ্যাকেট ছিল!’
তবে একটা প্রশ্ন তো থেকেই গেল! ভক্তরা বলছেন, যখন শাহরুখ নিজেই এই স্টাইল আগে করেছেন, তখন উল্টোটা কেন হবে না? হয়তো ব্র্যাড পিটই শাহরুখের স্টাইল নকল করেছেন।
এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে এখনও তর্ক-বিতর্ক চলমান।
এই দুই নায়কের কারও সিনেমাই এখনও মুক্তি পায়নি। কিন্তু একটা জ্যাকেটের জন্য দুই নায়কের ভক্তদের মাঝে যে লড়াই স্যোশাল মিডিয়ায় দেখা গেছে, তার শেষ কোথায় এখনও বলা যাচ্ছে না। সবশেষ প্রশ্ন থেকেই যায়, শাহরুখ খান-ব্র্যাড পিট, আদতে এই দুজনের মাঝে কে কাকে নকল করলেন!