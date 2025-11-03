সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলে জোয়ারের উচ্চতা বাড়ার আভাস

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫০
ছবি: সংগৃহীত

পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন মিয়ানমার উপকূলে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় নদীতে জোয়ারের উচ্চতা বাড়তে পারে বলে আভাস মিলেছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, লঘুচাপটি আগামী ২৪ ঘণ্টায় মিয়ানমার ও বাংলাদেশের উপকূল বরাবর উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আগামী একদিন বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় নদীর জোয়ার স্বাভাবিক থাকলেও পরের দুদিন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতার হতে পারে।

এ বিষয়ে সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক বলেন, লঘুচাপের প্রভাবে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৫/৬ তারিখের দিকে বৃষ্টি হতে পারে৷ আর খুলনা, ঢাকার কিছু অংশ এবং সিলেটেও পরিমাণে কম বৃষ্টিপাত হতে পারে।

তবে লঘুচাপটি ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে বলে জানান তিনি। 

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকালের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অনান্য এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সময়ে সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পরবর্তী পাঁচ দিনে ধীরে ধীরে রাত ও দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

এর আগে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজার ও সীতাকুণ্ডে। এ দুই এলাকাতেই ৩৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে; ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

জাতীয় আবহাওয়ার খবর লঘুচাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নভেম্বর মাস থেকেই কমতে পারে তাপমাত্রা, আশঙ্কা আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের

শ ম রেজাউল করিম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

গণভোট নিয়ে দলগুলো ‘ঐকমত্যে’ পৌঁছাতে না পারলে সিদ্ধান্ত দেবে সরকার

সংকটময় মুহূর্তে দেশ, ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে আসন্ন নির্বাচন: সিইসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জেলহত্যা দিবস আজ

জুলাই সনদ ও গণভোট ইস্যুতে বৈঠকে উপদেষ্টা পরিষদ

উদ্বেগ-বিতর্ক সত্ত্বেও বাংলাদেশে আসতে পারেন জাকির নায়েক

রাজধানী ঢাকার আবহাওয়া শুষ্ক, বাড়বে গরমের অনুভূতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng