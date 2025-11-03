সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

থাই কোচের বিদায়, টিটিতে আসছে ইরানি কোচ

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৩
ছবি: সংগৃহীত

মাত্র দুই মাসের জন্য থাইল্যান্ডের পাতারার্তোন পাসারাকে নিয়োগ দিয়েছিল বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন। কিন্তু চুক্তি শেষে দেশে ফিরে গেছেন এই কোচ। তবে টেবিল টেনিস ফেডারেশন এবার ইরান থেকে আনছে আরেক নতুন কোচ মিদিয়া লোতফোলাহনাসাবি। চলতি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে আসতে পারেন এই নারী কোচ। দুই বছরের জন্য তার সঙ্গে চুক্তির পরিকল্পনা করছে ফেডারেশন। 

মিদিয়া ইরানের সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। তিনি বিশ্ব টেবিল টেনিস ফেডারেশনের লেভেল ওয়ান ও লেভেল টু কোচেস কোর্স করেছেন। কুর্দিস্তান টেবিল টেনিস বোর্ডের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া ইরান জাতীয় দলের কোচ হয়ে ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। হাংজুতে অনুষ্ঠিত ১৯তম এশিয়ান গেমসে ইরান জাতীয় দলের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। 

টিটি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ আহমেদ সনেট জানিয়েছেন, আমরা তাকে চেষ্টা করবো দুই বছরের চুক্তি করতে। যাতে সার্বিক একটা প্রশিক্ষণের সময় নিয়ে এগোতে পারি। এখানে শুধু জাতীয় দল অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়দের ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

