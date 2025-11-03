সেকশন

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:১৩
হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন আহতরা। ছবি: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলার কলামনখালী বাজারে সাবেক চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী ও তার প্রতিপক্ষ মাসুদ জোয়ার্দারের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও মাসুদ জোয়ার্দারের স্থানীয় রাজনীতিকে বিএনপি নেতা হিসেবে পরিচিত। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কলামনখালী গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী ও তার প্রতিপক্ষ মাসুদ জোয়ার্দারের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকদিন ধরে কলামনখালী গ্রামে দু’পক্ষের লোকজনের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয়  অস্ত্র ঢাল, রামদা, লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষ চলাকালে উভয়পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 

