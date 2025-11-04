সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলিতে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের ভোট চাওয়ার অভিযোগ

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৭

মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের (বালক) দৈনিক অ্যাসেম্বলিতে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীর ভোট চাওয়ার অভিযোগে সোমবার ( ৩ নভেম্বর) দুপুরে মাগুরা শহরে মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। তারা প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গত ২৭ অক্টোবর বিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলির সময় মাগুরার দুটি আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দুইজন এমপি প্রার্থী স্কুলে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভোট প্রার্থনা করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে সোমবার (০৩ নভেম্বর) শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে পরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

শিক্ষার্থীরা আরও অভিযোগ করেন, রাজনীতিমুক্ত বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ প্রয়োজন। খবর পেয়ে মাগুরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “আমি বিষয়টি সেভাবে বুঝতে পারিনি। তোমরা না চাইলে আমি দায়িত্বে থাকব না।”

এব্যাপারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মাগুরা জেলা  শাখার ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক সাইদ আহমাদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মাগুরা জেলার দুজন সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বিগত ২৭ /১০/২৫ তারিখে উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় উপস্থিত অ্যাসেম্বলিতে ছাত্রদের সাথে শুভেচ্ছা ও  বিনিময়  দোয়া চাওয়াকে কেন্দ্র করে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমাদের প্রার্থীদ্বয় মূলত:এই দিন সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর উপস্থিতিতেই শিক্ষার্থীদের নিকট শুভেচ্ছা ও দোয়া চেয়েছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কথা বলার সময় শব্দ চয়নে ত্রটি হয়ে হয়ে থাকলে আগামীতে বিষয়টি সর্তকতার সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত না করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে সকলকে অনুরোধ করছি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

ভোট সারাদেশ মাগুরা জামায়াতে ইসলামী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নাটোরে দোকানের শাটার ভেঙ্গে ১৫০ বস্তা চাল চুরি

চিলমারীতে ব্রিজ থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের

মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাঙ্গামাটি বিটিসিএল অফিস যেন ময়লার ভাগাড়

যমুনার চরাঞ্চলে আজও পণ্য পরিবহনে ভরসা ঘোড়ার গাড়ি

মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীর সমর্থকদের প্রতীকী কলাগাছ রোপণ করে প্রতিবাদ

টেকনাফের গহীন পাহাড়ে নারী-শিশুসহ ২৫ জন উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng