ফিফপ্রোর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ইয়ামাল

পিএসজির ইতিহাসে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দলের পাঁচ খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে। একই সঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে এই একাদশে নাম লিখিয়ে রেকর্ড গড়েছেন বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল।
সোমবার (৩ নভেম্বর) পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠন ফিফপ্রো তাদের ওয়েবসাইটে ২০২৪ সালের বর্ষসেরা পুরুষ একাদশের তালিকা প্রকাশ করে। এবারের নির্বাচনে সারা বিশ্বের ২৬ হাজারের বেশি পেশাদার ফুটবলার ভোট দিয়েছেন।
মাত্র ১৮ বছর বয়সে একাদশে জায়গা পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন ইয়ামাল। তিনি ভেঙেছেন কিলিয়ান এমবাপের রেকর্ড— ২০১৮ সালে ১৯ বছর বয়সে প্রথমবার একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন ফরাসি তারকা।
দারুণ ফর্ম ধরে রেখে এবার দিয়ে টানা ষষ্ঠবার বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন রেয়াল মাদ্রিদের এমবাপে। তার সঙ্গে আক্রমণভাগে আছেন ব্যালন দ’র জয়ী উসমান দেম্বেলে, যিনি এই একাদশে প্রথমবারের মতো স্থান পেয়েছেন।
টানা পঞ্চমবারের মতো জায়গা পেয়েছেন লিভারপুলের ডাচ ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক। প্রথমবারের মতো একাদশে স্থান পেয়েছেন নুনো মেন্দেস, ভিতিনিয়া, পেদ্রি, কোল পালমার ও দেম্বেলে। গত মৌসুমে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ট্রেবল জয়ের পর ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়া জানলুইজি দোন্নারুম্মা হয়েছেন ফিফপ্রো একাদশের গোলরক্ষক।
ফিফপ্রো বর্ষসেরা একাদশ ২০২৪
গোলরক্ষক:
জানলুইজি দোন্নারুম্মা (পিএসজি/ম্যানচেস্টার সিটি/ইতালি)
ডিফেন্ডার:
ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল/নেদারল্যান্ডস), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি/মরক্কো), নুনো মেন্দেস (পিএসজি/পর্তুগাল)
মিডফিল্ডার:
জুড বেলিংহ্যাম (রেয়াল মাদ্রিদ/ইংল্যান্ড), কোল পালমার (চেলসি/ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা/স্পেন), ভিতিনিয়া (পিএসজি/পর্তুগাল)
ফরোয়ার্ড:
উসমান দেম্বেলে (পিএসজি/ফ্রান্স), কিলিয়ান এমবাপে (রেয়াল মাদ্রিদ/ফ্রান্স), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা/স্পেন)