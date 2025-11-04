সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নাটোর–১ আসন

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী বোন, সড়কে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ ভাইয়ের সমর্থকদের

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:১৬

নাটোর–১ আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ফারজানা শারমিন (পুতুল) এর নাম ঘোষণার পর উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এলাকায়। ঘোষণার প্রতিবাদে তার ভাই ইয়াসির আরশাদের সমর্থকেরা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বোনের সমর্থকদের হামলার অভিযোগও উঠেছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত লালপুর উপজেলার কদিমচিলান ও গৌরিপুর মোড়ে এ হামলা ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে।

ফারজানা শারমিন সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে। তার ছেলে ইয়াসির আরশাদও একই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি দলের পক্ষ থেকে ১৩টি আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এতে নাটোর–১ এ ফারজানা শারমিন, নাটোর–২ এ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু) ও নাটোর–৪ এ আব্দুল আজিজের নাম চূড়ান্ত করা হয়।

মনোনয়ন ঘোষণা হতেই ইয়াসির আরশাদের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। এতে জিল্লুর রহমান নামে এক কর্মী আহত হন। তার রক্তাক্ত ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে রাত ১০টার দিকে কদিমচিলান এলাকায় নাটোর–পাবনা মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। এতে মহাসড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আগুন নিভিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কেউ অভিযোগও করেনি।

অন্যদিকে, নাটোর–২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কানাইখালি, আলাইপুর ও স্টেশনবাজার এলাকায় রাতে বিএনপি কর্মীরা আতশবাজি ও পটকা বিস্ফোরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। কর্মীদের মধ্যে মিষ্টিও বিতরণ করা হয়।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নাটোরে দোকানের শাটার ভেঙ্গে ১৫০ বস্তা চাল চুরি

চিলমারীতে ব্রিজ থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের

মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাঙ্গামাটি বিটিসিএল অফিস যেন ময়লার ভাগাড়

যমুনার চরাঞ্চলে আজও পণ্য পরিবহনে ভরসা ঘোড়ার গাড়ি

মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীর সমর্থকদের প্রতীকী কলাগাছ রোপণ করে প্রতিবাদ

টেকনাফের গহীন পাহাড়ে নারী-শিশুসহ ২৫ জন উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng