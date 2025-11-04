নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ৪৮ হাজার পুলিশ সদস্য: পুলিশ সদর দপ্তর

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন পর্যন্ত ৪৮ হাজারেরও বেশি পুলিশ সদস্য নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। এখন পর্যন্ত ৪৮ হাজার ১৩৪ জন সদস্য এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
এর আগে ৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ‘ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স (টিওটি)’ কোর্স। সেই কোর্স থেকে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারাই মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাচনে প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্য মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষিত হবে। তাই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি সদস্যকে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলা।
আইজিপি নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করছেন। তিনি সম্প্রতি রাজশাহী ও বগুড়ায় মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিদর্শন করে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ চলবে।
পুলিশ সদর দপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডিআইজি কাজী জিয়া উদ্দিন জানান, নির্বাচনকে ঘিরে এবারই প্রথম এত ব্যাপক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। নয়টি প্রশিক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চলছে, যার মধ্যে রয়েছে দুটি প্রামাণ্যচিত্র, একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট, একটি সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র ও একটি বুকলেট।
তিনি আরও জানান, মাঠপর্যায়ের সদস্যদের সক্ষমতা বাড়াতে ১৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১ হাজার ২৯২ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ প্রশিক্ষকরা পরবর্তীতে দেড় লাখেরও বেশি পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেবেন।
পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাস্তবভিত্তিক মহড়াও পরিচালনা করা হবে।