সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিতে বলেছিলেন গুরুতর অসুস্থ মাহমুদউল্লাহ

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৪৩
ছবি: সংগৃহীত

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। হাসপাতালে মৃত্যুকে যেন খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। মাহমুদউল্লাহর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পর সেদিনের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তার স্ত্রী  জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কার্ডিওথোরাসিস হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটের (সিএইচডিউ) একটি ছবি পোস্ট করে মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী লেখেন, ‘এই দরজার সামনে আল্লাহ আর কখনো দাঁড় না করান। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন আর ভয়ংকর সময় (২৭ অক্টোবর ২০২৫)। এই দরজার ভেতরে ঢোকার আগে সে (মাহমুদউল্লাহ) যখন আমাকে বললো, আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দিই,সেটা শুনেও আমি এমন ভান করলাম যেন কিছুই হয়নি। হবেও না ইনশা আল্লাহ।’

এমন কঠিন সময়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে সর্বক্ষণ দোয়া করেছেন মিষ্টি। তিনি আরও লেখেন, ‘সেসময় নিজেকে খুব শক্ত করে সামলেছি। এখন সেটা ভেবে নিজের কাছেই খুব অবাক লাগছে, সেই আমি কীভাবে এত শক্ত ছিলাম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলাম যে আমার আল্লাহ আমাকে সবরের পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবই হব ইনশা আল্লাহ।’ 

তিনি আরও লেখেন, ‘কিন্তু যতক্ষণ তার পাশে ছিলাম মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম তার হায়াত কতটুকু সেটাতো একমাত্র আল্লাহই জানেন। সর্বক্ষণ দোয়া আর জিকিরে কীভাবে যেন সেই কঠিন সময়টুকু পার হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ মহান, পরম দয়ালু। তার দয়ার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।’

বর্তমানে মাহমুদউল্লাহ শঙ্কামুক্ত। তবে কঠিন সেই মুহূর্তের কথা এখনো ভুলতে পারছেন না মিষ্টি। মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী লিখেছেন, ‘মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যা কখনো ভোলা যায় না। সেই কঠিন সময়টুকু এখনো বারবার মনে পড়ছে। হয়তো এই ট্রমা কাটতেও সময় লাগবে।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট ডেঙ্গু মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের মারধরের অভিযোগ জাহানারার

নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

‘নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না’—ফের রহস্যময় পোস্ট রুবেলের 

সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিও না, ডিরেক্ট মৃত্যু দিও: জ্যোতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng