নতুন প্রেম প্রকাশ্যে আনলেন ফ্রেন্ডস তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন

অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন ফ্রেন্ডস তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন। এবার সেই গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী নিজেই। এই হলিউড তারকা নতুন প্রেমিক জিম কার্টিসের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে। রোববার কার্টিসের জন্মদিন উপলক্ষে ওই ছবি পোস্ট করেন অ্যানিস্টন।
গত সেপ্টেম্বর দ্য মর্নিং শো-এর নতুন সিজনের প্রিমিয়ারে কার্টিসের উপস্থিতিই যেন সেই সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ছবিটির ক্যাপশনে ৫৬ বছর বয়সি অ্যানিস্টন লিখেছেন, ‘হ্যাপি বার্থডে মাই লাভ। চেরিশড।’ এতে দুজনকে আলিঙ্গনরত দেখা যায়। তবে এর আগে অ্যানিস্টন বা কার্টিস; কেউই প্রকাশ্যে তাদের সম্পর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
কার্টিস সুপরিচিত একজন মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা। ইনস্টাগ্রামে তার ৬ লাখ ৭৭ হাজার অনুসারী রয়েছে। নিজের ওয়েবসাইটে তিনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন একজন লেখক, বক্তা, হিপনো-কোচ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে।
১৯৯০-এর দশকে ফ্রেন্ডস সিরিজে র্যাচেল গ্রিন চরিত্রে অভিনয়ের পর থেকেই জেনিফার অ্যানিস্টনের ব্যক্তিগত জীবন ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ২০০৫ সালে ব্র্যাড পিটের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সেই আগ্রহ যেন আরও বেড়ে যায়।
২০১৫ সালের আগস্টে তিনি অভিনেতা জাস্টিন থেরোরক্সকে বিয়ে করেছিলেন; তবে ২০১৮ সালের শুরুর দিকেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।
কার্টিসের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া অ্যানিস্টনের বিচ্ছেদের পর প্রথম প্রকাশ্য সম্পর্ক। তার পোস্টটি ঘিরে ভক্ত ও সহকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।