সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ক্যারিয়ারের সেরা সময় পার করছেন রাশমিকা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:০৭
দক্ষিণের তারকা রাশমিকা মান্দানা

২০২৫ প্রায় শেষের পথে, এমন সময় এসে দক্ষিণের তারকা রাশমিকা মান্দানা ভাবতেই পারেন বছরটা তার দারুণ গেল। চলতি বছর বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন এই তারকা অভিনেত্রী।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, এই বছর রাশমিকা অভিনীত বেশ কিছু ছবির কারণে সর্বাধিক উপার্জনকারী অভিনেত্রীর তালিকায় উঠে এসেছে রাশমিকার নাম।

২০২৫ সালে রাশমিকা অভিনীত সিনেমা বক্স অফিসে চোখ ধাঁধানো আয় করেছে। ২০২৫ সালের শুরুটাই অসাধারণ ছিল রাশমিকার জন্য। তিনি ভিকি কৌশলের ‘ছাওয়া’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন; যা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পায়। ছবিতে অভিনেত্রীর অভিনয়ও অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ১৫০ কোটি। বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ছিল প্রায় ৮০৭.৮৮ কোটি।

২০২৫ সালে রাশমিকা অভিনীত দ্বিতীয় ছবি ছিল ‘সিকান্দার’। ৩০ মার্চ মুক্তি পায় ছবিটি। ২০০ কোটি টাকার বাজেট থাকা সত্ত্বেও ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সফল হয়নি। আইএমডিবি অনুসারে, বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ১৮৫.৫০ কোটি এবং ভারতে আয় ছিল ১৩১.৫০ কোটি টাকা। রাশমিকা মান্দানার চলতি বছরের তৃতীয় ছবি ছিল ‘কুবেরা’।

ওগউই অনুসারে, ছবির বাজেট ছিল ১০০ কোটি। ছবিটি ২০ জুন, ২০২৫-এ মুক্তি পায়। ভারতে এর আয় ছিল প্রায় ১০৬.৫০ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১৩৮.৬০ কোটি টাকা। চলতি বছরের চতুর্থ ছবি ‘থাম্মা’ দীপাবলিতে মুক্তি পায়। আইএমডিবি অনুসারে, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ১৪০ কোটি। এখনও পর্যন্ত ভারতে যে ছবির মোট আয় ১২৫.৭৫ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসা করেছে প্রায় ১৪৩.৭৫ কোটি।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া এই চারটি ছবির মাধ্যমে অভিনেত্রী ১২৭৫ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছেন। একই সঙ্গে বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন রাশমিকা বলেও মনে করা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আমি মরে গেলে তুমিও মরে যেয়ো — অক্ষয় কুমারকে টুইঙ্কেল খান্না

মীনা কুমারী হচ্ছেন কিয়ারা

পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে মাধুরী দীক্ষিত

‘আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড, টিম ছাড়া কিছু বলতে চাই না’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নতুন প্রেম প্রকাশ্যে আনলেন ফ্রেন্ডস তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন

‘খুব পরিপাটি পুরুষ আমার একেবারেই পছন্দ নয়’

বিএনপির টিকিট পাননি তারা

ঢাকা-১৭ আসনে প্রার্থী হবেন হিরো আলম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng