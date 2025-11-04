কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেত্রী জেসমিন আরা রুমা ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তার

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বশস্ত্র হামলার মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জেসমিন আরা রুমা (২৭)–কে গ্রেপ্তার করেছে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর মালগুদাম এলাকার নিজ বাসা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
ওসি শিবিরুল ইসলাম জানান, জেসমিন আরা রুমাকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বশস্ত্র হামলার মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার জেসমিন আরা রুমা নগরীর মালগুদাম এলাকার বাসিন্দা ও অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মচারী আবু তাহেলের মেয়ে। এর আগে, একই মামলায় কয়েকজন স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।