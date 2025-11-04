সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
স্কুল শিক্ষিকাকে অপহরণের অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৮
গ্রেপ্তার লিয়াকত উল্লাহ লুসান। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের বদরগঞ্জে প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় স্কুল শিক্ষিকাকে অপহরণের অভিযোগে লিয়াকত উল্লাহ লুসান নামে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে করেছে পুলিশ।

সর্বশেষ সোমবার (৩ নভেম্বর) তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অভিযুক্ত লিয়াকত উল্লাহ লুসান উপজেলা গোপালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও গোপালপুর শ্যামপুর স্টেশনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বদরগঞ্জ থানা পুলিশ জানায়, গত রোববার গোপালপুর ইউনিয়নের স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই স্কুল শিক্ষিকা। এসময় লিয়াকতসহ ৭-৮ জন তাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী শিক্ষিকা চিৎকার করলে তাকে পদাগঞ্জ বাজারে গাড়ি থেকে ধাক্কা ফেলে দেওয়া হয়। পরে এ ঘটনায় বদরগঞ্জ থানায় অজ্ঞাত পাঁচজনসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। মামলার পরদিন অসুস্থতার অজুহাতে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি হন লিয়াকত। সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ফজার রহমান বলেন, ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লিয়াকত উল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বদরগঞ্জ থানার ওসি এ. কে. এম. আতিকুর রহমান বলেন, ওই স্কুল শিক্ষিকাকে দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত করতেন অভিযুক্ত। এর জেরে অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার পর লিয়াকত উল্লাহ লুসান নামে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিএনপি মামলা গ্রেপ্তার রংপুর

