মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী দেবে না এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৫৮
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার আসনে আমরা কোনো প্রার্থী দিচ্ছি না। তিনি প্রার্থী হয়েছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তার আপসহীন ও লড়াকু নেতৃত্ব বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। তিনি আরও বলেন, দলের কাছে সহযোদ্ধাদের মধ্যে তারেক রহমান, জামায়াত ইসলামের আমির, এবি পার্টির মজিবুর রহমান মঞ্জু, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর প্রভৃতি প্রার্থী হয়েছেন। এনসিপি তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে।

এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সোমবার (৩ নভেম্বর) বিএনপি ২৩৭ আসনে তাদের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা অনুযায়ী, খালেদা জিয়া ফেনী-১, দিনাজপুর-৩ ও বগুড়া-৭ আসন থেকে লড়বেন। বিএনপির এই ঘোষণার একদিন পর এ তথ্য জানায় এনসিপি। 

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক নেতাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সংসদে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিভিন্ন দলের সহযোদ্ধারা একসাথে কাজ করে দেশের গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবেন।

বিএনপি খালেদা জিয়া এনসিপি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

