মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারী দলের অধিনায়ক জ্যোতিকে নিয়ে জাহানারার অভিযোগ ‘ভিত্তিহীন’: বিসিবি

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:২১
দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ও পেসার জাহানারা আলম। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের পেসার জাহানারা আলম সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে অনৈতিক সুবিধা নেওয়া ও জুনিয়রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।

তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই অভিযোগগুলোকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়,

বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের সাবেক এক সদস্য গণমাধ্যমে দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, স্টাফ ও টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়,

এ ধরনের অপমানজনক ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক, বিশেষ করে যখন বাংলাদেশের নারী দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসনীয় সাফল্য ও ঐক্য প্রদর্শন করছে। বোর্ড মনে করে, এসব মন্তব্যের সময়কাল ও উদ্দেশ্য দলীয় মনোবল নষ্টের লক্ষ্যে করা হয়েছে।

বিসিবি আরও জানায়, অভিযোগকারী বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের কোনো কার্যক্রম বা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত নন, তবু তিনি এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেছেন যা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ড স্পষ্ট জানায়,

“বিসিবি নারী জাতীয় দলের নেতৃত্ব, খেলোয়াড় ও ম্যানেজমেন্টের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। তদন্তে কোনো অভিযোগেরই প্রমাণ মেলেনি, তাই বোর্ড দলের সদস্যদের পাশে দৃঢ়ভাবে আছে।”

লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা পেসার জাহানারা আলম বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসবাস করছেন। সেখানে থেকে দেশের একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বর্তমান নারী দলের নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করেন, যা ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিসিবি

