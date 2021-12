অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে এক লোককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরের বিখ্যাত গোল্ডেন টেম্পল বা স্বর্ণমন্দিরে ধর্মবিশ্বাস ভাঙার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে উপস্থিত জনতা। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) এ ঘটনা ঘটেছে। খবর প্রকাশ করেছে এনডিটিভি ও বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আর কয়েকদিন পরই পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যুতে এমন একটি ঘটনা রাজ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, প্রতিদিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায়ও মন্দিরে প্রার্থনা চলছিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহের রেলিং ধরে লাফিয়ে পড়ে এবং শিখদের পবিত্র গ্রন্থ ও গুরু সাহেবের সামনে রাখা তলোয়ারটি দখল করার চেষ্টা করে। এ সময় উপস্থিত লোকজন তাকে ধরে ফেলে এবং পিটিয়ে হত্যা করে।

ঘটনার টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মন্দিরে প্রার্থনা চলছিল। ঠিক তখনই লোকজনকে ছুটতে দেখা গেছে। পুলিশ লোকটিকে হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা বলেছে, লোকটি কোথায় থেকে এসেছিল, কখন সে স্বর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করে এবং কতজন তার সঙ্গে ছিল, তা খুঁজে বের করার জন্য সব সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করা হচ্ছে।

অমৃতসরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পারমিন্দর সিং ভান্ডাল বলেন, ‘সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় এক ব্যক্তি বেড়া লাফ দিয়ে ঘেরা এলাকায় প্রবেশ করে। সে ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সী হবে। তার মাথায় হলুদ কাপড় বাঁধা ছিল। তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে ধরে করিডোরে নিয়ে যায় এবং সেখানে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এতে লোকটি মারা যায়।’

I strongly condemn this attempt of sacrilege inside of Darbar Sahib, Amritsar today evening.

The person has been caught, but it is alarming how such an incident can take place inside the premises of Darbar Sahib.#darbarsahib #goldentemple #amritsar pic.twitter.com/BoD4lo5d6S