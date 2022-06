সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গতদের পাশে লেখক-শিল্পীদের `সমন্বয়` টিম

সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গত ৪০৮ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ, ঔষধ ও স্যালাইন সহযোগিতা দিয়ে পাশে দাঁড়ায় দেশের লেখক-শিল্পীর উদ্যোগে পরিচালিত সামাজিক সংগঠন `সমন্বয় : দেশ আমার দায়িত্ব আমার`। সমাজের সামর্থ্যবানদের প্রতি সংগঠনটির আহ্বান ছিল- `মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও`।

গত ১৮ জুন শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক গ্রুপে সংগঠনটির সমন্বয়ক ও সদস্য আশরাফ জুয়েল, শামস সাইদ, জব্বার আল নাঈম, রাসেল রায়হান, আবদুল্লাহ আল ইমরান ও সাম্মি ইসলাম নীলা যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তাদের আহ্বানে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সাড়া দেয় দেশ-বিদেশের লেখক, শিল্পী ও সাধারণ মানুষ। ২৩ জুন `সমন্বয়` টিমের পক্ষে আশরাফ জুয়েল, রাসেল রায়হান, ফারুক সুমন ও রাহিতুল ইসলাম সুনামগঞ্জের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার দিসকিবাড়ি, ফেদারগাঁও, বেতমুড়া, দিঘলবাকের পার, ফেদারকান্দি, কাকুরাইল গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্র দিঘলবাকের পার ফেদারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র, উত্তর রনিখাই ও কোম্পানিগঞ্জ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ৪০৮ পরিবারের প্রত্যেককে নগদ এক হাজার টাকা, ২০টি নাপা ট্যাবলেট, ২০টি ফ্লাজিল, ২ প্যাকেট ওরস্যালাইন বিতরণ করেন। এতে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেন সিলেট শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কবি জফির সেতু, খালেদ উদ দীন, সুফি সুফিয়ান।

ইতিমধ্যে যারা সমন্বয়ের সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন: মুহম্মদ নূরুল হুদা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, ডা. মোহিত কামাল, ড. মাসুদুজ্জামান, খালেদ হোসাইন, জাকির তালুকদার, আহমাদ মোস্তফা কামাল, ঝর্ণা রহমান, নাসিমা আনিস, জগলুল হায়দার, নাজমুল হুদা রতন (সাহস রতন), কামরুল হাসান শায়ক, জুয়েল মাজহার, শামীম রেজা, তাহসান রহমান খান, হামিম কামরুল হক, সাকিরা পারভীন, জফির সেতু, ভাগ্যধন বড়ুয়া, আদিত্য নজরুল, মিলু শামস, সফিকুল ইসলাম, রহমান শেলি, শিরিন উসমান, তাপস রায়, সাইয়েদ জামিল, বিধান সাহা, পলিয়ার ওয়াহিদ, সাম্য শাহ, সৌম্য সালেক, আবিদ আজম, ফারুক সুমন, রুদ্রাক্ষ রায়হান, হাবিবুল্লাহ ফাহাদ, জয়ন্ত জিল্লু, একরাম আজাদ, শিবলী আহমেদ, সাফিয়া খন্দকার রেখা, জায়েদ হোসাইন লাকী, রওশন আরা খানম, আসমা অধরা, রাশেদ রেহমান, রিঙকু অনিমিখ, আনিফ রুবেদ, খালেদ উদ দীন, সৈয়দ ওয়ালী, মাসউদ আহমাদ, শাহেদ কায়েস, মোজাফ্ফর হোসেন, আদনান সৈয়দ, কাজী সোহেল, সুফি সুফিয়ান, জোবায়ের মিলন, এ এ বিল্লাল, আরাফাত মোস্তফা শাহেদ, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ মোতালিব, রেজাউল করিম, আরিফ বিল্লাহ, সানজানা আলম, ফয়সাল আলম, সালাহ উদ্দীন মাহমুদ, মুজাম্মিল হাসিব, মঈন মুনতাসীর, অনন্যা গোস্বামী, কিঙ্কর আহসান, রাহিতুল ইসলাম, মাহবুব ময়ূখ রিশাদ, সাদাত হোসাইন এবং বইবৃক্ষ, কাব্যশীলন (অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা) ও বন্ধু কল্যান সংগঠন।

'সমন্বয়'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের উত্তরবঙ্গ তথা কুড়িগ্রামের বন্যাদুর্গতদের মাঝে অনুদান বিতরণ করতে চায় তারা। যারা এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক, তাদের সুবিধার্থে সমন্বয়ের অনুদান ও যোগাযোগ নম্বরগুলো দেওয়া হলো-

আশরাফ জুয়েল- 01712080215 (বিকাশ)

জব্বার আল নাঈম- 01816159326 (বিকাশ ও রকেট)

রাসেল রায়হান- 01322669091(বিকাশ)

এবং

সাম্মি ইসলাম নীলা- 01533563319।

এছাড়াও

Md. Abdullha Al Imran, Dhaka Bank, Mohakhali Branch, AC no: 22527532161

এবং

Shams said, One Bank, karwan Bazar Branch, AC no: 0122050005400 - এই দুটি একাউন্টে অনুদান পাঠানে যাবে।

(বিজ্ঞপ্তি)