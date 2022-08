১০ বাংলাদেশি জেলেকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশি ১০ জেলেকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিকূল আবহাওয়ায় ট্রলার ডুবির ঘটনায় ওই জেলেরা নিখোঁজ হয়েছিলেন।

শনিবার (২০ আগস্ট) ভারতীয় কোস্ট গার্ড এক টুইট বার্তায় এ তথ্য জানায়।

@IndiaCoastGuard Ship Anmol rescued 10 Bangladeshi fishermen found in water (#BayOfBengal) today. Search for the remaining 02 missing Bangladeshi fishermen is in progress by #ICG ships and aircraft.

‘’वयम् रक्षामः/ We Protect’ pic.twitter.com/lbNtzFOkO6