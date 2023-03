নাইট উপাধি পেলেন বাংলাদেশের নাদিয়া সামদানি

ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নাইট অফ দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন নাদিয়া সামদানি। সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা আর্ট সামিটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়া সামদানি এমবিই ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস (Ordre of Arts and Letters) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বুধবার (১৫ মার্চ) রাজধানীর গুলশানে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে তাকে শেভালিয়ার (নাইট) পদমর্যাদা দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গঠন করে এমন জ্ঞান এবং শিক্ষা বিতরণে সহায়তার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। নাদিয়া সামদানির হাতে ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এইচ. ই. মারি মাসদুপুই।

এর আগে, নাদিয়া সামদানি এমবিই-কে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া এবং যুক্তরাজ্যে শিল্প ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য ২০২২ সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ কর্তৃক the Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) খেতাব দেওয়া হয়েছিল। MBE-এর জন্য তার অভিষেক অনুষ্ঠান ২৩ ফেব্রুয়ারি বাকিংহাম প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে তিনি প্রিন্স উইলিয়াম অফ ওয়েলসের কাছ থেকে তার খেতাব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দক্ষিণ এশীয় শিল্পপৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি ২০১৭ সালে সম্মানজনক মন্টরাঙ্ক দে লা কালচার আর্ট প্যাট্রোনেজ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

নাদিয়া সামদানি এমবিই সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং ঢাকা আর্ট সামিটের পরিচালক। ২০১১ সালে স্বামী রাজীব সামদানির সঙ্গে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমসাময়িক শিল্পী ও স্থপতিদের কাজের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের কাজকে তুলে ধরতে তিনি সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিনি ঢাকা আর্ট সামিট প্রতিষ্ঠা করেন, যা তার নেতৃত্বে ছয়টি সফল সংস্করণ সম্পন্ন করেছে। তিনি লন্ডনের টেট মিউজিয়ামের (TATE) দক্ষিণ এশিয়া একুইজিশন কমিটি এবং আন্তর্জাতিক কাউন্সিল কমিটির সদস্য এবং আলসারকাল এভিনিউয়ের প্রোগ্রামিং কমিটির সদস্য, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্মী মিত্তাল দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের আর্টস অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এশিয়া সোসাইটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। বাংলাদেশের শিল্পধারা বিকাশ এবং একে বিস্তৃতভাবে বিশ্বের সাথে সংযুক্তকরণের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৫ সাল থেকে আর্ট রিভিউ পাওয়ার ১০০ তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

একজন দ্বিতীয় প্রজন্মের সংগ্রাহক হিসেবে তিনি ২২ বছর বয়সেই তার নিজস্ব সংগ্রহ শুরু করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় শিল্পকলাই সংগ্রহ করেন যা একজন গর্বিত বাংলাদেশি এবং একজন বিশ্ব নাগরিক হিসাবে তাকে উপস্থাপিত করে। তিনি আর্ট এশিয়া প্যাসিফিক এবং লাইভ মিন্টের জন্য সংগ্রহ করার বিষয়ে লিখেছেন এবং রয়্যাল অন্টারিও মিউজিয়াম, আর্ট বাসেল, ফ্রিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইউসি বার্কলে সহ শিল্প মেলা এবং প্রতিষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন। লুডিং: মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউ ইয়র্ক (২০১৯); প্যারা সাইট, হংকং (২০১৮); আধুনিক শিল্প জাদুঘর, ওয়ারশ (২০১৮); নথিপত্র ১৪, ক্যাসেল এবং এথেন্স, (২০১৭); সাংহাই বিয়েনাল (২০১৭); অফিস ফর টেম্পোরারি আর্ট নরওয়ে (ওসিএ), অসলো (২০১৬); সেন্টার পম্পিডো, প্যারিস (২০১৫); কুন্সটসামলাং নরডেরহেইন, ডুসেলড্রফ (২০১৫); গুয়ানগুজ বিযেনাল (২০১৪); এবং কোচি-মুজিরিস বিযেনাল (২০১৪) এবং হেওয়ার্ড গ্যালারি (২০২২), লন্ডন সহ সামদানির সংগ্রহ থেকে অনেক কাজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন এক্সিবিশন ও অনুষ্ঠানে ধার দেওয়া হয়।